Ученики толпами записываются в школы Бердска

В 2019 году в первый класс пойдут 1538 первоклассников-бердчан. Запись еще открыта.

Второй год наблюдается тенденция увеличения количества учеников в 1 классах

До сих пор продолжается запись учеников в школы Бердска.

На совещании чиновников 5 августа мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, когда управление образования будет готово доложить о записи детей в 1 классы.

На сегодняшний день записано 1538 первоклассников, примерно столько же, сколько и в прошлом году, сообщила начальник управления образования Жанна Тузова.

— Практически ежедневно приезжают в наш город и приходят записываться в школы ученики всех классов. Прошлая неделя прошла без заявлений в 1 классы. На предыдущей было 10 заявлений. Сейчас идет формирование 10 классов. Уже практически завершено. Движение между школами и классами — все идет в штатном режиме, — отметила Тузова.