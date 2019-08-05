Ученики толпами записываются в школы Бердска

До сих пор продолжается запись учеников в школы Бердска.
На совещании чиновников 5 августа мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, когда управление образования будет готово доложить о записи детей в 1 классы.
На сегодняшний день записано 1538 первоклассников, примерно столько же, сколько и в прошлом году, сообщила начальник управления образования Жанна Тузова.
— Практически ежедневно приезжают в наш город и приходят записываться в школы ученики всех классов. Прошлая неделя прошла без заявлений в 1 классы. На предыдущей было 10 заявлений. Сейчас идет формирование 10 классов. Уже практически завершено. Движение между школами и классами — все идет в штатном режиме, — отметила Тузова.