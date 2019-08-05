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Мэр Бердска: От грохота попм под окнами не должны страдать жители

16:15 05.08.2019, Галина Панчева Фото: читателя
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Евгений Шестернин призвал КБУ искать такие технические решения при устранении коммунальных аварий аварий, чтобы жители не испытывали дискомфорта.

Мэр Бердска: От грохота попм под окнами не должны страдать жители
Больше года канализационнные стоки рядом с домом №6 по ул. Герцена качают помпами

Восстанавливает водоснабжение и водоотведение в районе магазина «Фейерверки» на ул. Герцена, а также завершает работу по выносу канализационной сети на этом участке Комбинат бытовых услуг в Бердске. Об этом на совещании чиновников 5 августа сообщил директор КБУ Владимир Воспанчук.

-Нужно задуматься над технологией ремонта сетей. К сожалению, наши инженерные сети оставляют желать лучшего, мягко говоря, и перспектива, что они не будут выходить из строя, маловероятна. Недопустимо, когда помпа работает под окнами жилого дома денно и нощно, неделями. Тогда либо электронасосы ставить, искать другую технику. Потому что аварий достаточно много, приходится одновременно решать несколько аварийных ситуаций. Более усложняют все грунтовые воды. Жители не должны испытывать дискомфорт. Окна открыть невозможно. Жара стоит. А под окнами — трескотня, — обратился к Воспанчуку мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», жители многоквартирного дома №6 по ул. Герцена устали жить в постоянном шуме и вибрации. Уже в течение второго года под их окнами работает насос. И если прошлым летом он отключался на ночь, то этой весной он работал в течение целых суток. Это, по мнению бердчан, свидетельствовало о значительном ухудшении ситуации. Никаких работ в месте аварии не ведется. Закрытые окна не полностью предохраняют от этого шума и вибрации. Они описывают постоянный шум как невыносимый, кошмар и т.д.

По словам задиректора КБУ Александра Алексеенко, он понимает жителей, но возникла сложная ситуация.

— У нас по ул. Герцена идет магистральный коллектор, с ул. Ленина поворачивает и уходит на ул. Герцена. В прошлом году мы поменяли трубы порядка 15 метров. Сейчас очень похожая ситуация с той, что на ул. Ушакова. Принимаем техническое решение: или открытым способом прокладывать новую трассу, или делать замену трубы на этой трассе. Сейчас временно работают помпы и перекачивают стоки. Мы не можем залить подвалы многоквартирных домов на ул. Ленина и К. Маркса, — акцентировал Александр Алексеенко.

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