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Япония возмутилась учебными стрельбами российских военных на Курилах

18:00 05.08.2019 Фото: Википедия
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В ответ МИД РФ заявляли, что участившиеся претензии японских дипломатов не способствуют формированию позитивной атмосферы в двусторонних отношениях.

Япония возмутилась учебными стрельбами российских военных на Курилах
Москва уведомила Токио о проведении учебных стрельб в районе Кунашира с 5 по 10 августа

Правительство Японии выразило протест российской стороне из-за проведения ВС РФ учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав южной части Курил. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах [так в Токио именуют южную часть Курил] и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал он.

Газета «Санкэй» сообщила, что российская сторона уведомила Японию о проведении учебных стрельб в районе Кунашира с 5 по 10 августа. Токио уже неоднократно выражал России протесты в связи с такими стрельбами. В ответ на это в МИД РФ заявляли, что участившиеся претензии японских дипломатов к действиям российских военных на южных Курильских островах не способствуют формированию позитивной атмосферы в двусторонних отношениях.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Источник: ТАСС

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От редакции

Почему протестуют?

Аноним, 05 августа 2019 21:07
Обезьянки затяфкали

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