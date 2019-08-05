05.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Экстренно сел из-за разгерметизации SSJ100 в Минводах

17:15 05.08.2019 Фото: Flickr
1 0

Разгерметизация произошла на высоте около 900 м. Самолет сел благополучно. По данным источников, на борту находились более 80 человек.

Экстренно сел из за разгерметизации SSJ100 в Минводах
Самолет авиакомпании «Азимут» следовал из Элисты в Сочи. На борту находились более 80 пассажиров.

В Минеральных Водах из-за разгерметизации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Лайнер следовал из Элисты в Сочи.

Информацию подтверждает источник Life. Он уточнил, что разгерметизация произошла на высоте около 900 м. Экипаж доложил диспетчерам о нештатной ситуации, после чего было принято решение осуществить экстренную посадку, указывают источники. Самолет сел благополучно.

По данным источников, на борту находились более 80 человек.

В аэропорту Минеральных Вод подтвердили агентству посадку лайнера. «Да, этот борт действительно приземлился у нас», — сказал представитель аэропорта.

В конце июля Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» сел в Самаре из-за неисправности двигателя. Он летел из Краснодара в Тюмень. В результате аварийной посадки никто из пассажиров не пострадал, за ними отправили дополнительный борт. Куйбышевская транспортная прокуратура позднее уточнила, что в двигателе во время полета была зафиксирована вибрация.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что могло произойти?

Аноним, 05 августа 2019 20:52
Никогда никуда не полечу на этом "чуде конструкторской мысли",хоть миллион давайте... p.s.даже если сильно "прижмет"...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как выглядеть моложаво после 50 лет?
22:04 05-08-2019
Как выглядеть моложаво после 50 лет?
1 трлн рублей потратили россияне на покупку автомобилей в 2019 году
21:53 05-08-2019
1 трлн рублей потратили россияне на покупку автомобилей в 2019 году
Сбербанк снижает ставку по ипотеке
21:44 05-08-2019
Сбербанк снижает ставку по ипотеке
Многофункциональные устройства с оригинальной СНПЧ для дома, офиса, фотопечати
21:31 05-08-2019
Многофункциональные устройства с оригинальной СНПЧ для дома, офиса, фотопечати
Решетка для вентиляции - для чего нужна, классификация
21:27 05-08-2019
Решетка для вентиляции - для чего нужна, классификация
Из-за онкологии женщины живут меньше на 18 лет, а мужчины на 15 лет в России
21:25 05-08-2019
Из-за онкологии женщины живут меньше на 18 лет, а мужчины на 15 лет в России
Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения
21:23 05-08-2019
Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения
БердскАнастасия Панферова: Мне нравится, что Владимир Владимирович всегда говорил правду. Хочу пообщаться с ним вживую! 3
21:00 05-08-2019
Анастасия Панферова: Мне нравится, что Владимир Владимирович всегда говорил правду. Хочу пообщаться с ним вживую!
БердскПорвавшийся батут-кенгуру исполосовал спину 7-летнего мальчика в парке Бердска
20:07 05-08-2019
Порвавшийся батут-кенгуру исполосовал спину 7-летнего мальчика в парке Бердска
БердскОтремонтированную за 57 млн рублей ул. Лунную покажет приемной комиссии подрядчик в Бердске
18:30 05-08-2019
Отремонтированную за 57 млн рублей ул. Лунную покажет приемной комиссии подрядчик в Бердске