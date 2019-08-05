Дважды чуть не умерла от противозачаточных таблеток медсестра в Великобритании

У 23-летней девушки диагностировали инсульт. Незадолго до удара она начала пить противозачаточные таблетки, чтобы избавиться от прыщей.

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В Великобритании 23-летняя медсестра перенесла два инсульта из-за противозачаточных таблеток, сообщает Metro.

В апреле 2015 года девушка почувствовала сильную боль в затылке, но сочла это обычной мигренью. Однако позже девушка перестала чувствовать левую руку и не могла понять с пола бутылку, которую уронила. Пострадавшую экстренно госпитализировали, МРТ обнаружило в мозгу девушки два сгустка крови.

Девушка призналась, что первые симптомы появились перед ее ночной сменой.

«Казалось, что кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, вся комната вокруг меня поплыла. Я не могла встать и опустилась на пол. Я была дома одна, а телефон был в спальне на третьем этаже, мне пришлось ползти по лестнице. Это была самая большая боль, которую я когда-либо испытывала», — признается Ханна Макгрэт.

Девушка отметила, что попыталась закрыть глаза и уснуть, но не смогла. А когда кто-то из ее близких пришел домой, девушка даже не смогла объяснить, что произошло.

«Я думала, я умираю», — отмечает она. Медсестра приняла обезболивающие и отправилась на ночную смену в больницу, так как посчитала, что уже слишком поздно отпрашиваться. Коллеги заметили, что девушка пребывает в странном состоянии и не особо понимает, что происходит.

Ее отправили домой на неделю, однако, вернувшись на работу, девушка чувствовала себя так же плохо. После этого медсестра попала в больницу, где ей сделали МРТ. Ханна пыталась понять, что вызвало у нее два инсульта. Она отметила, что незадолго до удара начала пить противозачаточные таблетки, чтобы избавиться от прыщей.

Врачи пришли к выводу, что сгустки крови образовались где-то в теле девушки, а затем перешли в мозг из-за противозачаточных таблеток. Девушке пришлось долго восстанавливаться после произошедшего.

Источник: РЕН ТВ