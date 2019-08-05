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Скончался прикованный цепью и связанный наркоман под Санкт-Петербургом

17:45 05.08.2019 Фото: Pixabay
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Наручники и цепь против наркотиков. Петербуржцы боролись с зависимостью друга, метод оказался смертельным.

Скончался прикованный цепью и связанный наркоман под Санкт Петербургом
Жители Колпинского района Петербурга устроили «частную палату» для наркозависимого в Ленобласти.

Жители Колпинского района Петербурга устроили «частную палату» для наркозависимого в Ленобласти. Жёсткие ограничения привели к смерти.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, накануне в доме в жилмассиве Пупышево Волховского района нашли погибшим 32-летнего петербуржца. Его руки и ноги были скованы наручниками, скрепленными между собой верёвкой. Наручники на ногах цепью крепились к ножкам кровати.

Сотрудники полиции задержали двух братьев, проживающих, как и их предполагаемая жертва, в петербургском посёлке Сапёрный. Горожане заверили, что лишили своего друга свободы из лучших побуждений. Таким образом они хотели избавить беднягу от наркозависимости. По предварительной информации, им помогали ещё двое.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы в составе организованной группы».

Источник: Фонтанка

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От редакции

Хотели как лучше?

Аноним, 05 августа 2019 20:48
Нечего и время тратить.Вариантов у него не было,не покалечил никого,и то хорошо...Чем быстрее передохнут солееды-слабаки,тем чище станет общество!!!

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