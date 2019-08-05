К насилию над детьми правоохранителей призывал через соцсети житель Подмосковья

Мужчина разместил пост с призывом к насилию в отношении детей силовиков

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проверки информации, размещенной в социальной сети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия). Об этом сегодня, 5 августа, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

В кратчайшие сроки следствием совместно с оперативными службами установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов». Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица посредством публикации в одной из социальных сетей призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия. В его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, среди них персональный компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

— В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности. Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства, — заявила Петренко.