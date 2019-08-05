Труп молодого утопленника подняли со дна Ини водолазы из Бердска

Очевидцы происшествия указали на место, где мог утонуть 26-летний мужчина. Водолазы нашли тело через три часа поисковых работ.

Каждое лето бердские водолазы разыскивают в водоемах Новосибирской области утонувших людей

Заявку на проведение водолазных работ получил утром 4 августа дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Поступило сообщение, что в районе деревни Издревая в реке Иня без вести пропал, предположительно утонул, 26-летний мужчина, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

Спасатели выехали на место в 9.00. Прибыв на берег, они начали поиск пропавшего, ориентируясь на показания очевидцев. В общей сложности трое водолазов провели в воде около трех часов, пока не был обнаружен утопленник. Тело подняли на берег и передали сотрудникам полиции. На базу спасатели вернулись в 14.00.