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Голым бегал пьяный мужчина ночью по улице Зональной в Бердске

10:36 05.08.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Очевидцы прогулки «нудиста» вызвали сотрудников ППС, чтобы успокоить бердчанина. Правоохранители увезли правонарушителя из Агролеса в наркологическое отделение бердской ЦГБ.

Голым бегал пьяный мужчина ночью по улице Зональной в Бердске
Мужчина бегал по улице в чем мать родила

Воздушные ванны для своего нагого тела устроил ночью на улице Зональной в поселке Агролес житель Бердска. Очевидцы «прогулки» возмутились поведением мужчины и вызвали сотрудников полиции, чтобы утихомирить соседа.

— В ночь на 5 августа около 12 часов ночи мужчина без одежды бегал по ул. Зональной. Сотрудники ППС пресекли правонарушение и доставили мужчину в медицинское учреждение. Личность гражданина устанавливается, — подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области.

По некоторым сведениям, «нудист» был в состоянии опьянения. А вот в каком, разбираются в наркологическом отделении бердской ЦГБ.

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