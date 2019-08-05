Голым бегал пьяный мужчина ночью по улице Зональной в Бердске

Очевидцы прогулки «нудиста» вызвали сотрудников ППС, чтобы успокоить бердчанина. Правоохранители увезли правонарушителя из Агролеса в наркологическое отделение бердской ЦГБ.

Мужчина бегал по улице в чем мать родила

Воздушные ванны для своего нагого тела устроил ночью на улице Зональной в поселке Агролес житель Бердска. Очевидцы «прогулки» возмутились поведением мужчины и вызвали сотрудников полиции, чтобы утихомирить соседа.

— В ночь на 5 августа около 12 часов ночи мужчина без одежды бегал по ул. Зональной. Сотрудники ППС пресекли правонарушение и доставили мужчину в медицинское учреждение. Личность гражданина устанавливается, — подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области.

По некоторым сведениям, «нудист» был в состоянии опьянения. А вот в каком, разбираются в наркологическом отделении бердской ЦГБ.