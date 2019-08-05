ФИФА назвала десятку лучших игроков 2019 года, Лука Модрич из мадридского «Реала», прошлогодний лидер, не попал в этот список. Победитель голосования будет объявлен в Милане 23 сентября.

Больше всего футболистов, показавших себя в 2019 году с лучшей стороны, принадлежат команде «Ливерпуль», она стала победителем Лиги чемпионов. Ее члены, отмеченные ФИФА: Мохамед Салах, Садио Мане и Виргил Ван Дейк.

Кроме них, в десятку лучших футболистов по версии ФИФА попали:

Криштиану Роналду, игрок сборной Португалии;

Фрэнки Де Йонг, выступал за сборную Нидерландов;

Маттиас Де Лигт, член сборной Нидерландов;

Эден Азар, играл в сборной команде Бельгии;

Харри Кейн, футболист «Тоттенхэма», Великобритания;

Килиан Мбаппе, выступал за сборную Франции;

Лионель Месси, играл в сборной Аргентины.

Чем запомнились эти футболисты в 2019 году, напомнил портал БК Париматч.

По мнению экспертов, именно Криштиану Роналду привел португальскую сборную к победе в Лиге наций. Он же оказал серьезное влияние на «Юву», которая восьмой раз подряд получила Скудетто. Напомним, в прошлом году спортсмен перешел в команду из «Реала», итальянский клуб заплатил за этот трансфер 112 млн долларов. В общей сложности Криштиану Роналду забил 28 голов.

Маттиас Де Лигт был ключевым игроком в «Аяксе». Именно он вывел эту команду в полуфинал Лиги чемпионов, а в прошлом году он получил 2 кубка за свои спортивные успехи. Футболист, кстати, очень молод, ему еще не исполнилось и 20 лет, когда он был приглашен выступать за сборную Нидерландов, и показал он себя в игре блестящим футболистом.

Фрэнки Де Йонг в сезоне 2018/2019 года играл за «Аякс», в 52 проведенных матчах голландский полузащитник смог забить 4 гола. Летом 2019 года он официально перешел в «Барселону». Кстати, после перехода из «Аякса» в «Барсу» спортсмен захотел оставить себе тот же номер — 21-й. Это стало возможно после того, как от номера отказался Карлес Аленья, испанец согласился на 19-й номер.

Интересная история с номером произошла и с Эденом Азаром, полузащитником «Реала». В матче с «Баварией» в рамках Международного кубка чемпионов Азар выбрал номер 50. Он объяснил это тем, что именно 50 лет назад человек впервые высадился на Луну. Недавно он перешел из «Челси» в «Реал» и вызвал сильное беспокойство у болельщиков. Дело в том, что этот трансфер считается одной из центральных сделок сезона, при этом сам спортсмен пребывает в не лучшей спортивной форме. В СМИ обсуждается ситуация, когда после отпуска он вернулся на тренировки с 7 килограммами лишнего веса. Зинедин Зидан все же считает, что Эден Азар является перспективным футболистом и в будущем сезоне может повысить уровень своей игры.