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Как ездить по ул. Лунной после установки светофора?

09:42 05.08.2019
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Теперь невозможно (если ехать со стороны микрорайона по Космической) повернуть направо и потом снова выехать налево (на Космическую же), не нарушив правил.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал  YYY:
— Перекресток на Лунной-Космической. Светофор на перекрестке заработал. Кроме установки светофора там нанесли разметку. Теперь невозможно (если ехать со стороны микрорайона по Космической) повернуть направо и потом снова выехать налево (на Космическую же), не нарушив правил. На участке между двумя светофорами нарисована между полосами сплошная линия (раньше был разрыв) и указано стрелками направление движения по полосам. В крайней правой — прямо и направо. В левой — прямо и налево. Но теперь в эту левую с Космической не попасть, т. к. направо можно поворачивать только в крайнюю правую полосу. И как быть? Поворачивать направо в левую полосу, пересекать сплошную или на перекрестке поворачивать налево из правой полосы? Придется, видимо, ездить через Лунную-Красную Сибирь-Павлова.

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От редакции

Со светофором стало хуже?

Аноним, 05 августа 2019 09:51
Такую оградку сделали замечательную, ещё чем-то недовольны
Алексей, 05 августа 2019 11:22
Напишите по русски. Проезжал там вчера, подвоха не заметил.
Нарисуйте схему.
Вот это что: "Теперь невозможно (если ехать со стороны микрорайона по Космической) повернуть направо и потом снова выехать налево (на Космическую же), не нарушив правил."

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