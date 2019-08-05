Как ездить по ул. Лунной после установки светофора?

В рубрику «Сообщи свою новость» написал YYY:

— Перекресток на Лунной-Космической. Светофор на перекрестке заработал. Кроме установки светофора там нанесли разметку. Теперь невозможно (если ехать со стороны микрорайона по Космической) повернуть направо и потом снова выехать налево (на Космическую же), не нарушив правил. На участке между двумя светофорами нарисована между полосами сплошная линия (раньше был разрыв) и указано стрелками направление движения по полосам. В крайней правой — прямо и направо. В левой — прямо и налево. Но теперь в эту левую с Космической не попасть, т. к. направо можно поворачивать только в крайнюю правую полосу. И как быть? Поворачивать направо в левую полосу, пересекать сплошную или на перекрестке поворачивать налево из правой полосы? Придется, видимо, ездить через Лунную-Красную Сибирь-Павлова.