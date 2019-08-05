Не всем по карману: Вернуть медиков на предприятия и в офисы хочет Минздрав

Было бы выгодно делать медчасти, которые в СССР назывались «открытого типа» — они обслуживали и проживающее рядом население, предлагают эксперты.

Правительство планирует стимулировать бизнес нанимать медиков для сотрудников

В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС. Появление медиков на производстве и в офисах упростит доступ к медпомощи, но по карману лишь крупному бизнесу, говорят эксперты.

Здоровый стимул

Протокол совещания, на котором обсуждали развитие института цеховых и офисных врачей, подписала замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. Из документа, с которым ознакомились «Известия», следует, что Минздрав до 20 августа должен представить в кабмин «предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве», в том числе по совершенствованию законодательства. Помимо собственных идей, министерство должно учесть позиции Минтруда, Роспотребнадзора, Федерального фонда ОМС (ФФОМС), Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Все эти организации должны представить в Минздрав дополнительные предложения, как стимулировать работодателей открывать медицинские подразделения в компаниях, указано в протоколе совещания. В частности, предложено проработать вопрос оплаты труда врачей за счет средств ОМС. Также протокол предписывает ведомствам определить позицию насчет возможности компенсировать работодателям затраты на открытие медкабинетов.

В аппарате правительства «Известиям» сказали, что будут готовы прокомментировать идею позже, по итогам анализа представленных материалов. В министерствах и ведомствах не успели предоставить оперативные комментарии.

В протоколе встречи также оговорено, что Минтруд, ФФОМС и ФСС должны представить в Минздрав и правительство сведения о работодателях в зависимости от числа работников, отдельно выделив крупные предприятия химической, угольной, горнорудной и нефтеперерабатывающей промышленности.

На последние наиболее целесообразно нанимать цеховых врачей, пояснил первый директор фонда ОМС Владимир Гришин. От численности же работников на предприятии зависят особенности организации медпомощи, отметил специалист.

— Экономически целесообразно открывать медчасть на предприятии, где работают не меньше 15 тыс. человек. Вероятно, даже одну на несколько предприятий. Причем было бы выгодно делать медчасти, которые в СССР назывались «открытого типа» — они обслуживали и проживающее рядом население, — считает Владимир Гришин. — В малых и средних организациях можно было бы рассмотреть возможность работы врача, приходящего пару раз в неделю. Но вопрос, насколько это оправдано: если у человека что-то болит, он сразу идет в поликлинику, а не ждет вторника или пятницы.

Хорошо забытое старое

Система цеховых врачей была развита в СССР, напомнил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Она позволяла проводить вакцинацию от гриппа, оказывать первую медпомощь, организовать первичный прием терапевта, проводить предсменные и послесменные осмотры, пояснил специалист. Возрождение института особенно важно на фоне оптимизации системы здравоохранения, считает он.

— Введение цеховой медицины потребует урегулирования вопросов лицензирования этого вида деятельности и системы оплаты, поскольку работодатели сокращают издержки, которые не связаны непосредственно с производством. Необходимо думать о схеме финансирования, — сказал Александр Сафонов. — Средств от ОМС не хватит, а для работодателя будет еще одна головная боль — соблюдение требований санитарного законодательства.

По оценке эксперта, содержание кабинета обойдется в 1,5–3 млн рублей в год. Также необходимо платить врачу зарплату: не меньше 700–800 тыс. рублей в год.

Федерация независимых профсоюзов России поддерживает правительственную инициативу, сказал «Известиям» секретарь организации Виталий Трумель. Развитие системы организации медицинской помощи на производстве будет способствовать поддержанию безопасной обстановки на предприятиях и в организациях, физическому и психическому здоровью работников, считает он.

— Мы предлагаем расширить рамки обсуждаемой концепции комплексом организационных мер. Они должны быть направлены не только на профилактику и выявление профессиональных заболеваний, но главным образом на реализацию мер по предупреждению их причин. ФНПР предлагает привлечь к этой работе специалистов гигиенического профиля, — сказал Виталий Трумель.

Сегодня работодателей, обеспечивающих медицинскую помощь на рабочем месте, совсем немного, добавил эксперт. Это в основном крупные предприятия, у которых достаточно возможностей содержать поликлиники, медицинские пункты и штат специалистов.

Вице-президент РСПП Федор Прокопов подтвердил, что организация участвует в обсуждении идеи, однако ее позиция пока не сформирована.

Ранее Минздрав прописал рекомендацию для предприятий ввести штатную единицу медицинского работника и завести электронные медкарты на каждого сотрудника, писали «Известия». Документ еще не принят, но чиновники обещали вводить его поэтапно и на добровольной основе.

Источник: Известия