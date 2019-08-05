Вернуть Крым Украине надеется госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что Крым «должен вернуться в состав Украины»

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что Крым «должен вернуться в состав Украины». Об этом он заявил в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Стенограмма беседы размещена на сайте Госдепа. На вопрос модератора

«Вы полагаете, Крым, к сожалению, уже не вернется в состав Украины?», Помпео ответил: «Позиция США – это неприемлемо. Крым должен быть возвращен».

Он также добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.

«Я надеюсь, новый президент найдет более креативный набор идей о том, как решить проблему. Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», – сказал Помпео. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом.

Источник: РИА