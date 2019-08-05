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Вернуть Крым Украине надеется госсекретарь США

14:30 05.08.2019 Фото: ShareAmerica
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Майк Помпео добавил, что Госдеп сотрудничает с новым украинскими властями. И позиция США по Крыму остается неизменной.

Вернуть Крым Украине надеется госсекретарь США
Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что Крым «должен вернуться в состав Украины»

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что Крым «должен вернуться в состав Украины». Об этом он заявил в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Стенограмма беседы размещена на сайте Госдепа. На вопрос модератора
«Вы полагаете, Крым, к сожалению, уже не вернется в состав Украины?», Помпео ответил: «Позиция США – это неприемлемо. Крым должен быть возвращен».

Он также добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.

«Я надеюсь, новый президент найдет более креативный набор идей о том, как решить проблему. Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», – сказал Помпео. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом.

Источник: РИА

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От редакции

Почему Крым не дает покоя Америке?

Гость, 05 августа 2019 14:35
Сначала верни России Аляску и Калифорнию!

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