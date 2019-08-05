По числу пациентов с психическими расстройствами в России лидирует Питер

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств — в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56) и Мурманской области (71).

Лидер — Санкт-Петербург

Больше всего зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге — 4,7 тыс. пациентов. На втором месте — Москва (2,8 тыс.).

Далее идут Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств — в Ненецком автономном округе (8 пациентов), на Чукотке (44), в Магаданской области (56), Мурманской области (71) и Севастополе (88).

Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Источник: RT