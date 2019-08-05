УДО не просил: 75 тыс. рублей из 500 млн штрафа за взятку выплатил экс-мэр Бердска Илья Потапов

За время отсидки Илья Николаевич смог отдать из своего библиотечного заработка менее 200 тыс. рублей — по 4800 рублей в месяц, 50% зарплаты. Платить государству такими темпами он будет 8680 лет.

Илья Потапов отсидел уже 6,4 года срока за взятку и коррупционные преступления

Большую часть срока — 6 лет из 10 — отсидел осужденный за взяточничество экс-мэр Бердска Илья Потапов. В срок, напомним, входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в изоляторе временного содержания №3 в Линево. И уже 4 года и 4 месяца в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, в 2021 году Илья Николаевич уже сможет подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.

Не факт, что ее удовлетворят. К тому же, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника ГУ ФСИН России по Новосибирской области Олег Тишечко, осужденный Потапов с ходатайством об условно-досрочном освобождении к администрации учреждения не обращался. Да и адвокаты-практики сомневаются в том, что его выпустят по УДО.

Напомним, 3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Наказание они отбывают в колонии строгого режима. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти.

Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.

Эпизод с землей судья считает тяжким преступлением, взятки — особо тяжкими. Процесс над экс-главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.

Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013 года его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учится на юриста. Второе высшее образование он получает дистанционно в филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. И даже получил поощрение за успехи в учебе. Это, как и добросовестное отчисление денег в счет погашения 500-миллионного штрафа, могут повлиять на решение об условно-досрочном освобождении.

Стоит отметить, что на сайте ФССН уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания в размере 499 924 810 рублей.

Задолженность по расходам: 1 666 рублей. Кроме того, Потапову предстоит оплатить исполнительский сбор в сумме 35 000 000 рублей. На сегодняшний день экс-глава Бердска выплатил 75 190 рублей. А это по 1 445 рублей в месяц. Также Илья Николаевич за 4,4 года в тюрьме смог оплатить госпошлину, присужденную судом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за время отсидки Илья Николаевич смог отдать из своего библиотечного заработка менее 200 тыс. рублей — по 4800 рублей в месяц, 50% зарплаты. Платить государству такими темпами он будет 8680 лет. Впрочем, судебные приставы пытаются реализовать гараж и земельный участок, принадлежащие Потапову. Бердскую квартиру не трогают, поскольку она является его единственным жильем.

Напомним, что в КПРФ до сих пор считают приговор Илье Потапову несправедливым, называют его узником совести, а дело о взятках — подстроенным ради его отстранения от власти.