Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения

В августе 2018 года у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению.

Первая леди Сирии Асма аль-Асад. Архивное фото

Жена сирийского лидера Башара Асада — Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения, сообщает пресс-служба президентского дворца.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — написала пресс-служба в Telegram.

В ответ первая леди поблагодарила каждого сирийца, который ее поддерживал. Она пожелала выздоровления всем болеющим, а также мира и процветания Сирии «с Божьей помощью».

В августе 2018 года у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению.

Источник: РИА Новости