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Здоровье / Общество

Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения

21:23 05.08.2019 Фото: AFP 2019 / Miguel Medina
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В августе 2018 года у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению.

Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения
Первая леди Сирии Асма аль-Асад. Архивное фото

Сюжет: Онкология

Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения

Супруга президента Сирии Асма Асад победила онкологическую болезнь после года леченияПочти 625 тыс. новых случаев онкозаболеваний было выявлено у россиян в 2018 годуЕщё 18 новостей

Жена сирийского лидера Башара Асада — Асма Асад победила онкологическую болезнь после года лечения, сообщает пресс-служба президентского дворца.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — написала пресс-служба в Telegram.

В ответ первая леди поблагодарила каждого сирийца, который ее поддерживал. Она пожелала выздоровления всем болеющим, а также мира и процветания Сирии «с Божьей помощью».

В августе 2018 года у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января врачи провели успешную операцию по ее удалению.

Источник: РИА Новости

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