Скрутили спасатели хотевшую прыгнуть с моста жительницу Новосибирска

33-летняя женщина перелезла через перила Коммунального моста и собиралась спрыгнуть в Обь. Сотрудники новосибирской МАСС ей этого не позволили.

Прыжок с Коммунального моста наверняка был бы смертельным

Утром в субботу, 3 августа, жительница Новосибирска собиралась прыгнуть с Коммунального моста через Обь. Ее хотели снять спасатели МАСС, но женщина не хотела слезать с перил. Ее пришлось снимать силой.

Как пишут новосибирские спасатели в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте», очевидцы заметили девушку около 7 часов утра. 33-летняя женщина перелезла за перила Октябрьского (Коммунального) моста и угрожала спрыгнуть вниз. Очевидцы вызвали спасателей.

К мосту приехал о группа МАСС и вместе с отрядом ДПС скрутила девушку. Ее спустили вниз и передали полицейским.