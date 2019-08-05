Санкции: банкам США запрещено выдавать валютные кредиты правительству России

РФ не сможет привлекать американские банки к будущим размещениям валютных еврооблигаций, но на покупки на вторичном рынке эти ограничения на распространяются.

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).

Ранее госдепартамент США сообщил, что американским банкам будет запрещено участие на первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Также банки США не смогут выдавать валютные кредиты российскому правительству.

Согласно сообщению OFAC, под суверенным долгом понимаются долговые бумаги, выпущенные министерством финансов РФ (и другими министерствами), а также любым агентством или суверенным фондом РФ, Центробанком РФ.

Но к суверенным заемщикам не относятся государственные компании, подчеркивается в документе.

РФ не сможет привлекать американские банки к будущим размещениям валютных еврооблигаций, но на покупки на вторичном рынке эти ограничения на распространяются, отмечает OFAC.

Как сообщалось, США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать, минимум, 12 месяцев.

Источник: Интерфакс