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Доллар подскочил выше 65 рублей, евро — выше 72 впервые с июня

10:45 05.08.2019 Фото: Pixabay
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Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти.

Доллар подскочил выше 65 рублей, евро — выше 72 впервые с июня
Курс доллара впервые с июня поднялся выше 65 рублей, евро — выше 72

Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро, американская валюта впервые с 7 июня поднялась выше 65 рублей, европейская — превысила уровень в 72 рубля впервые с 21 июня.

По ситуации на 12:12 мск курс доллара расчетами «завтра» на Московской бирже растет на 67 копеек — до 65,02 рубля, курс евро — до 72,17 рубля (+83 копейки).

Курс доллара ранее поднимался до 65,04, евро — до 72,19 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent после падения в четверг корректируется вверх на 2,02% — до 61,72 доллара за баррель.

Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти. Свою роль в усилении доллара сыграло решение ФРС США впервые за десять лет понизить базовую ставку, а также заявление ее главы Джерома Пауэлла о том, что это — разовое действие.

Источник: РИА Новости

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