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Потеряют работу 15 млн россиян из-за невостребованности их профессий

11:00 05.08.2019 Фото: Flickr
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Сокращают 50 тыс. сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду. К 2030 году исчезнут 57 специальностей.

Потеряют работу 15 млн россиян из за невостребованности их профессий
Водители, охранники и продавцы в будущем не будут востребованными

В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Так депутат прокомментировал исследование об исчезновении 57 существующих ныне профессий к 2030 году.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — рассказал Шеин. По его словам, в мире наблюдается тенденция к тому, что люди, трудящиеся в сфере услуг, в скором времени будут не нужны. «Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду», — сообщил эксперт.

Исчезновение многих специальностей связано с наступлением четвертой промышленной революции, где к работе относятся не как к необходимости, а как к творчеству, пояснил Шеин. По его словам, востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия. «Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в Атласе профессий, который составили эксперты Сколково, специалисты указали, что к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних профессий. Взамен появятся 186 новых. По прогнозам Оксфордского университета, к 2025 году с большой вероятностью исчезнут 47% ныне существующих специальностей.

Источник: ura.news

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