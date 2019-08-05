Пьяный за рулем: 5684 нетрезвых водителей задержали в 2019 году в Новосибирской области

За 2 и 3 августа, автоинспекторы задержали в регионе 67 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, в том числе 8 — повторно.

В регионе продолжаются профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

Со 2 по 5 августа в Новосибирске и Новосибирской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС усилили работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог проводятся сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

За прошедшие двое суток, 2 и 3 августа, автоинспекторы задержали в регионе 67 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, в том числе 8 — повторно. Всего с начала года выявлено 5684 таких водителей.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.