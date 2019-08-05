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Анастасия Панферова: Мне нравится, что Владимир Владимирович всегда говорил правду. Хочу пообщаться с ним вживую!

10:00 05.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Выпускница признается, что закончила школу с золотой медалью потому, что хотела обогнать маму — серебряную медалистку. Мечтает построить приют для животных за 1 млн. долларов в Бердске. И Настя обожает поэзию Маяковского.

Анастасия Панферова: Мне нравится, что Владимир Владимирович всегда говорил правду. Хочу пообщаться с ним вживую!
С температурой за 40 Анастасия Панферова изучала школьную программу

Выпускница из школы №1 занималась несколько лет баскетболом, была в составе команды по чирлидингу. Закончила музыкальную школу и играла в школьной группе. Девушка половину 11 класса провела в больнице, но несмотря на 40-градусную температуру занималась и получила золотую медаль.
Она призналась «Курьер.Среда.Бердск», что благодарна школе за то, что она дает возможность найти занятие, которым будешь заниматься по жизни. Найти людей, с которыми будешь общаться много-много лет. Школа учит дружить и взаимодействовать и строить отношения.

— Я получила золотую медаль, потому с детства хотела обогнать маму, которая закончила школу с серебряной медалью. Я стремилась учиться хорошо, родители это поощряли. У меня даже не возникало мысли, что я могу закончить школу на четверки или на тройки. Чтобы получить медаль, не нужно круглосуточно учиться, нужно просто систематически заниматься, — советует отличница.
Половину учебного года девушка пролежала в больнице. Но, несмотря на болезнь, она ежедневно бралась за учебники.
— Это был очень сложный для меня период. С температурой за 40, я лежа, брала учебники и изучала школьную программу. Решала тесты по ЕГЭ, — признается выпускница.
Девушка занималась по системе: вторую половину учебного года уделяя в день по часу на один предмет по ЕГЭ, плюс один репетиционный час и домашние задания. За три месяца перед экзаменами Настя ежедневно тратила по часу на каждый предмет по ЕГЭ, часовое занятие с репетитором и уроки.
Сначала школьнице нравились гуманитарные предметы, особенно обществознание, в какой-то момент у выпускницы возникло желание стать учителем, но потом она передумала:
— Учитель — сложная работа. Педагог несет ответственность за детей, за их поступки и результаты. Вы бы видели, как за нас переживали учителя и ждали результаты по ЕГЭ, наверное, больше, чем мы. Чтобы быть учителем, нужно очень любить детей. Нужно быть с открытой душой и иметь призвание к этой благородной профессии.
Выпускница поступила в НГУ на экономический факультет на бюджетное отделение. Она не хочет быть экономическим аналитиком, планирует работать с людьми, организовывать мероприятия или заниматься дизайном.
— Я хочу быть довольной своей жизнью и, оглядываясь назад, сказать: «Вау, это было так круто!» — подчеркивает медалистка.
Девушка несколько лет занималась баскетболом и чирлидингом. По ее мнению, спорт учит идти к цели и развивает умение работать в команде, что в нашем обществе очень ценно. Главное, иметь мотивацию, тогда все получится.

Хочу пообщаться с Маяковским вживую
Медалистка обожает поэзию. В девстве ей нравился Есенин. В пять лет она с дедушкой разучивала «Письмо к женщине». Дома бережно хранились все собрания его стихов. В 11 классе, когда стали проходить Маяковского, она влюбилась в творчество бунтаря Серебряного века. «Советский паспорт», «Лиличка!», «Тучкины штучки» и предсмертное стихотворение она может перечитывать бесконечно:
— Мне нравится, что Владимир Владимирович всегда говорил правду. Он бросал ее людям в лицо и, не оглядываясь ни на кого высказывал то, что думает. Это уникальная личность, и если бы мне представилась возможность, я бы пообщалась с ним вживую, — добавляет жительница Бердска.

Одна из граней выпускницы — занятие благотворительностью. Она работала волонтером, вместе со школой регулярно помогала приюту для животных из Бердска, собирая корм для бездомных собак и кошек.
— Когда люди начнут нести ответственность за свои поступки и будут испытывать сострадание, сократится число брошенных зверей и издевательств над ними. Вы представляете, ежегодно убивают десятки тысяч собак, чтобы отведать жареного мяса. Недавно четыре миллиона людей собрали подписи, чтобы отменили фестиваль поедания собак. Это шаг к чему-то лучшему. У нас в городе, к счастью, не едят четвероногих. И если у меня появиться миллион долларов, я построю приют для животных в Бердске,- уверяет медалистка.
Автор видео Елена Белоусова

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