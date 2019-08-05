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Инородцы-насекомые вторгаются в Россию

08:15 05.08.2019 Фото: Depositphotos
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«Чужаки» могут быть опасны для здоровья человека –– например, вызывать сильную аллергию. Кроме того, личинки некоторых видов, которые живут в плодах и фруктах, ядовиты.

Инородцы насекомые вторгаются в Россию
В России растет число жуков-вредителей из других стран.

В России растет число жуков-вредителей из других стран. Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.

В Краснодарском крае «вторженцы» уже уничтожают посадки сои. На Дальнем Востоке и в южных областях Сибири десятки тысяч гектаров леса пострадали от нашествия короеда из соседнего Китая.

Засилье агрессивных насекомых наносит непоправимый вред сельскому хозяйству, подрывая продовольственную безопасность страны, предупреждают эксперты.

«Чужаки» могут быть опасны для здоровья человека –– например, вызывать сильную аллергию. Кроме того, личинки некоторых видов, которые живут в плодах и фруктах, ядовиты.

Источник: Известия

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От редакции

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Аноним, 05 августа 2019 10:43
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