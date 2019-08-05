Инородцы-насекомые вторгаются в Россию

«Чужаки» могут быть опасны для здоровья человека –– например, вызывать сильную аллергию. Кроме того, личинки некоторых видов, которые живут в плодах и фруктах, ядовиты.

В России растет число жуков-вредителей из других стран.

В России растет число жуков-вредителей из других стран. Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.

В Краснодарском крае «вторженцы» уже уничтожают посадки сои. На Дальнем Востоке и в южных областях Сибири десятки тысяч гектаров леса пострадали от нашествия короеда из соседнего Китая.

Засилье агрессивных насекомых наносит непоправимый вред сельскому хозяйству, подрывая продовольственную безопасность страны, предупреждают эксперты.

«Чужаки» могут быть опасны для здоровья человека –– например, вызывать сильную аллергию. Кроме того, личинки некоторых видов, которые живут в плодах и фруктах, ядовиты.

Источник: Известия