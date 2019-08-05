344,8 тысяч потенциальных банкротов живут в России

Под потенциальными банкротами в исследовании понимаются граждане, имеющие просроченные кредитные обязательства на 90 дней и более общей суммой свыше 500 тыс. рублей.

Число потенциальных банкротов в России в первом полугодии снизилось на 14%

Количество потенциальных банкротов физлиц в первом полугодии 2019 года снизилось до 344,8 тыс., что на 14% меньше, чем на тот же период предыдущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».

Под потенциальными банкротами в исследовании понимаются граждане, имеющие просроченные кредитные обязательства на 90 дней и более общей суммой свыше 500 тыс. рублей.

«Мы видим тенденцию к снижению количества заемщиков, которые вправе воспользоваться предусмотренным законодательством механизмом банкротства физических лиц. Это связано в первую очередь с тем, что банки могут передавать портфели «плохих долгов» различным заинтересованным организациям или списывать их со своего баланса. Помимо этого в настоящий момент наблюдается уменьшение доли выхода в дефолт по вновь открытым кредитным продуктам, что в целом характерно для стабильной финансовой ситуации», — сказал гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Он отметил, что в России доля физических лиц — потенциальных банкротов от общего числа заемщиков стабильна и составляет 1,3%. При отсутствии существенных предпосылок к ухудшению финансового климата в стране данный тренд, по его словам, продолжит свое развитие и число потенциальных банкротов будет постепенно снижаться.

По данным бюро, уменьшение потенциальных банкротов наблюдается последние четыре года. Так, на 30 июня 2018 года количество данной категории заемщиков составляло почти 401 тыс. человек, на тот же период 2017 года — 453,2 тыс. человек, в 2016 году — 472,7 тыс. человек.

«Эквифакс» имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.

Источник: ТАСС