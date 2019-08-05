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Больше часа едет скорая помощь по вызову в Томской области

08:45 05.08.2019 Фото: Flickr
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Если оценивать скорость в целом по стране, то почти в 90% дорога занимает меньше 20 минут после вызова.

Больше часа едет скорая помощь по вызову в Томской области
В статистическом сборнике российского Минздрава за 2018 год представлены данные о том, в каких регионах скорая помощь приезжает к пациенту быстрее и медленнее всего

Наибольшее количество случаев приезда скорой к пациенту через час выявлено в Томской, Самарской и Тверской областях (доля выездов в указанный срок – 10,34%,10,13%, 9,44% соответственно), передает РИА «Новости».

Если оценивать скорость в целом по стране, то почти в 90% дорога занимает меньше 20 минут после вызова.

Быстрее всего скорая помощь приезжает в Ингушетии и Калмыкии – в 99% случаев на это требуется меньше 20 минут.

В июле глава российского государства Владимир Путин подписал закон о наказании за препятствие работы медиков.

 

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