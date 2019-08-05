Больше часа едет скорая помощь по вызову в Томской области

Наибольшее количество случаев приезда скорой к пациенту через час выявлено в Томской, Самарской и Тверской областях (доля выездов в указанный срок – 10,34%,10,13%, 9,44% соответственно), передает РИА «Новости».
Если оценивать скорость в целом по стране, то почти в 90% дорога занимает меньше 20 минут после вызова.
Быстрее всего скорая помощь приезжает в Ингушетии и Калмыкии – в 99% случаев на это требуется меньше 20 минут.
В июле глава российского государства Владимир Путин подписал закон о наказании за препятствие работы медиков.