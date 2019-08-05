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Почему десятки российских туристов умерли в Анталье в 2019 году?

08:30 05.08.2019 Фото: Pixabay
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Пожилые туристы не рассчитывают, что жару у них обострятся болячки, которые ведут к инсультам, инфарктам и сердечным приступам. И много россиян пьют на отдыхе.

Почему десятки российских туристов умерли в Анталье в 2019 году?
Анталия. Генконсул призвал россиян быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью, а также здоровью своих родных и близких

В 2019 году зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью. Об этом рассказал генконсул России в этом регионе Олег Роза.

По его словам, это происходит из-за того, что граждане перед поездкой на отдых не всегда готовы трезво оценивать состояние здоровья. «Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата», — подчеркнул Роза.

Кроме того, многие туристы часто злоупотребляют спиртными напитками. Они невнимательны на воде и проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Каждый год фиксируется множество инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

В итоге генконсул призвал россиян быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью, а также здоровью своих родных и близких.

Источник: МК

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