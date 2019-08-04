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1001 человека задержала Росгвардия на несогласованной акции в Москве 3 августа

21:38 04.08.2019 Фото: www.bbc.com/AFP
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По данным же МВД, на протестную акцию пришли 1,5 тысячи человек, из них 600 задержали. Возбуждено уголовное дело за применение насилия к полицейскому.

1001 человека задержала Росгвардия на несогласованной акции в Москве 3 августа
Более 1000 человек задержали в 3 августа в Москве

На несогласованной акции 3 августа в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, сообщает сайт  «ОВД-Инфо». Ранее  сообщали о 828 задержанных. По данным же МВД, на протестную акцию пришли 1,5 тысячи человек, из них 600 задержали.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, задержаны более 50 подростков. По подсчетам «ОВД-Инфо», не менее 90 несовершеннолетних.

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) возбуждено в отношении задержанного мужчины, причинившего травмы сотруднику ОМОН на несогласованной акции 3 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.«Следователь Следственного комитета возбудил в отношении гражданина Устинова уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ», — сказал собеседник ТАСС.

Это уголовное дело стало первым по итогам субботней несанкционированной акции оппозиции. По словам источника, задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОН Росгвардии при задержании. «У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии», — сказал источник.

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От редакции

Протесты сойдут на нет?

Аноним, 04 августа 2019 21:47
Протесты сойдут на нет? - от г.Сороса зависит. Такса уж больно больная - 70usd за первый визит в обезъянник, 500usd за второй.
Новый мэр, 04 августа 2019 22:31
Откуда такие истории? Уж не из Кремля ли спустили дезу
Аноним, 04 августа 2019 22:29
тут вот политолог Соловей прогнозирует :
Как будет развиваться политический кризис
1. Кто не слеп, тот видит: в России начался открытый политический кризис. Он будет носить долговременный, масштабный и острый характер.
2. Остановить кризис посредством репрессий не удастся. Машина репрессий сломается в 2020-м году, когда кризис приобретёт общенациональный характер.
3. Кризис займёт 2020-2021 годы и будет развиваться волнообразно. Подъем будет сменяться спадом и наоборот.
4. В итоге действующая власть прекратит своё существование. Как обычно, в случае с масштабными долговременными кризисами непонятно, каким именно образом: вследствие революции, заговора элит, добровольной трансформации или сочетания всех этих вариантов. В любом случае, кульминация кризиса окажется кратковременной - несколько дней
5. Исход кризиса и, главное, результаты на выходе из него (новый политический порядок) будут решающим образом зависеть от действий и мужества (или подлости) участников кризиса.
https://vk.com/id244477574?w=wall244477574_78818%2Fall
Аноним, 04 августа 2019 23:04
А что станет с "лунтиками"если вдруг победит СПРАВЕДЛИВОСТЬ,ведь им наверное станет стыдно?
Эрвин, 04 августа 2019 23:29
К лунатикам на помощь придут кадыровцы. Эти церемониться не будут, учитывая трусость русских перед чеченцами. И справедливость будет засунута куда поглубже протестующим.

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