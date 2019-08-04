1001 человека задержала Росгвардия на несогласованной акции в Москве 3 августа

По данным же МВД, на протестную акцию пришли 1,5 тысячи человек, из них 600 задержали. Возбуждено уголовное дело за применение насилия к полицейскому.

Более 1000 человек задержали в 3 августа в Москве

На несогласованной акции 3 августа в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, сообщает сайт «ОВД-Инфо». Ранее сообщали о 828 задержанных. По данным же МВД, на протестную акцию пришли 1,5 тысячи человек, из них 600 задержали.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, задержаны более 50 подростков. По подсчетам «ОВД-Инфо», не менее 90 несовершеннолетних.

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) возбуждено в отношении задержанного мужчины, причинившего травмы сотруднику ОМОН на несогласованной акции 3 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователь Следственного комитета возбудил в отношении гражданина Устинова уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ», — сказал собеседник ТАСС. Это уголовное дело стало первым по итогам субботней несанкционированной акции оппозиции. По словам источника, задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОН Росгвардии при задержании. «У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии», — сказал источник.