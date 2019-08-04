1001 человека задержала Росгвардия на несогласованной акции в Москве 3 августа

На несогласованной акции 3 августа в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, сообщает сайт «ОВД-Инфо». Ранее сообщали о 828 задержанных. По данным же МВД, на протестную акцию пришли 1,5 тысячи человек, из них 600 задержали.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, задержаны более 50 подростков. По подсчетам «ОВД-Инфо», не менее 90 несовершеннолетних.
Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) возбуждено в отношении задержанного мужчины, причинившего травмы сотруднику ОМОН на несогласованной акции 3 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.«Следователь Следственного комитета возбудил в отношении гражданина Устинова уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ», — сказал собеседник ТАСС.
Это уголовное дело стало первым по итогам субботней несанкционированной акции оппозиции. По словам источника, задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОН Росгвардии при задержании. «У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии», — сказал источник.
Как будет развиваться политический кризис
1. Кто не слеп, тот видит: в России начался открытый политический кризис. Он будет носить долговременный, масштабный и острый характер.
2. Остановить кризис посредством репрессий не удастся. Машина репрессий сломается в 2020-м году, когда кризис приобретёт общенациональный характер.
3. Кризис займёт 2020-2021 годы и будет развиваться волнообразно. Подъем будет сменяться спадом и наоборот.
4. В итоге действующая власть прекратит своё существование. Как обычно, в случае с масштабными долговременными кризисами непонятно, каким именно образом: вследствие революции, заговора элит, добровольной трансформации или сочетания всех этих вариантов. В любом случае, кульминация кризиса окажется кратковременной - несколько дней
5. Исход кризиса и, главное, результаты на выходе из него (новый политический порядок) будут решающим образом зависеть от действий и мужества (или подлости) участников кризиса.
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