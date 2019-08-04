10 самых важных продуктов для женщин

Ученые проанализировали данные различных исследований и смогли установить, какие продукты будут наиболее полезными для женского организма.

Бокал качественного напитка позволит улучшить настроение, поможет при депрессивном состоянии, а также обладает антиоксидантным эффектом

Ученые проанализировали данные различных исследований и смогли установить, какие продукты будут наиболее полезными для женского организма.

Что нужно включить в свой рацион представительницам прекрасного пола:

1. Шпинат. Прекрасно влияет на женское либидо, стимулируя сексуальный интерес. Помимо прочего, обладает общеоздоровительными функциями.

2. Морская жирная рыба. Невероятно полезна для улучшения качества кожи, помогает сохранить ее тонус, эластичность, препятствует появлению морщин. Заботится о красоте волос и состоянии ногтей.

3. Красное вино. Бокал качественного напитка позволит улучшить настроение, поможет при депрессивном состоянии, а также обладает антиоксидантным эффектом.

4. Фрукты. Являются источником клетчатки, что создает профилактику рака матки.

5. Вода. Необходима для нормального обмена веществ, красивой и молодой кожи. К тому же, вода регулирует микрофлору влагалища.

6. Бобовые, овощи и злаки. Именно эти культуры оказывают положительное влияние на здоровье женских половых органов.

7. Кефир и йогурт. Выступают в качестве профилактики различных инфекционных заболеваний (типа молочницы), хорошо влияют на микрофлору влагалища. Облегчают боли во время менструального цикла, а также снимают симптоматику ПМС.

8. Зеленый чай. Защищает от инфекций и других болезней мочеполовой системы.

9. Яблоки. Повышают уровень либидо, а также способствуют выработке качественной смазки во время интимной близости. Также способны усилить приятные ощущения во время секса.

10. Клюквенный сок. Выступит в качестве защитника против мочеполовых инфекций.

Источник: Белновости