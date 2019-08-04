Умер певец Вилли Токарев

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.

Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания станет известно позднее.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — «В шумном балагане» (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.