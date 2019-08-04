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Умер певец Вилли Токарев

21:04 04.08.2019 Фото: ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 / Alexander Veprev /
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Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

Умер певец Вилли Токарев
Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание

Умер певец Вилли Токарев

Умер певец Вилли ТокаревЧто делать, если умер человек. Памятка в тяжелой жизненной ситуацииЕщё 21 новость

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.
Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания станет известно позднее.
Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.
В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — «В шумном балагане» (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.
Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.
В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.

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От редакции

Какие песни Вилли Токарева вы любите?

Аноним, 04 августа 2019 21:24
Заурядный кабацкий певец.
Только изобретение звукозаписи и кино сделало его известным публике.
А вот легендарный танцор Мулен Руж
с прозвищем "безкоcтный" середины 19
века всеми забыт. А также его партнерша в танце, от вида которой у
постоянный посетителей брюки лопались по шву.
Наталка, 04 августа 2019 21:25
Была на его концерте!Рак всех косит.Соболезную его семье.
Аноним, 04 августа 2019 21:26
НВР:
Чубчик кучерявый

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