Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.
Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания станет известно позднее.
Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.
В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — «В шумном балагане» (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.
Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.
В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.
Умер певец Вилли Токарев
Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.
Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.
От редакции
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