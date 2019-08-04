04.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Врезался в дерево пьяный 18-летний водитель на «копейке»: пострадали четверо подростков-пассажиров

09:45 04.08.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Все пострадавшие, которые также проживали в с. Таскаево, получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела. Помимо этого, один из пострадавших получил перелом голени, еще один лишился части зубов.

Врезался в дерево пьяный 18 летний водитель на копейке: пострадали четверо подростков пассажиров
На водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

3 августа в 8.30 в Барабинском районе 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, следовавший из с. Бакмасиха в с. Таскаево, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал кювет и наехал на дерево. В момент аварии водитель, житель с.Таскаево, находился за рулем в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате аварии пострадали 4 пассажира «Жигулей», в том числе две девушки 14 и 15 лет и два парня 16 и 18 лет. Все пострадавшие, которые также проживали в с. Таскаево, получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела. Помимо этого, один из пострадавших получил перелом голени, еще один лишился части зубов.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. На водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Повеселились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

1001 человека задержала Росгвардия на несогласованной акции в Москве 3 августа 5
21:38 04-08-2019
1001 человека задержала Росгвардия на несогласованной акции в Москве 3 августа
10 самых важных продуктов для женщин
21:23 04-08-2019
10 самых важных продуктов для женщин
Умер певец Вилли Токарев 3
21:04 04-08-2019
Умер певец Вилли Токарев
БердскК пролежавшей 4 дня с инсультом на полу в запертой квартире женщине в Бердске прилетела ее дочь из Греции
20:43 04-08-2019
К пролежавшей 4 дня с инсультом на полу в запертой квартире женщине в Бердске прилетела ее дочь из Греции
БердскSOS: шторм с грозой, градом, ливнем и шквалистым ветром надвигается на Бердск
20:09 04-08-2019
SOS: шторм с грозой, градом, ливнем и шквалистым ветром надвигается на Бердск
Потерялся йоркширский терьер на берегу в районе Бердской косы
19:39 04-08-2019
Потерялся йоркширский терьер на берегу в районе Бердской косы
19 августа - День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
15:05 04-08-2019
19 августа - День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
Срочно ждем фото в фотомарафон "Я и мой питомец" 2
14:39 04-08-2019
Срочно ждем фото в фотомарафон
БердскОгонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска 1
11:50 04-08-2019
Огонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска
БердскФото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят... 5
11:22 04-08-2019
Фото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят...