Врезался в дерево пьяный 18-летний водитель на «копейке»: пострадали четверо подростков-пассажиров

Все пострадавшие, которые также проживали в с. Таскаево, получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела. Помимо этого, один из пострадавших получил перелом голени, еще один лишился части зубов.

На водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

3 августа в 8.30 в Барабинском районе 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, следовавший из с. Бакмасиха в с. Таскаево, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал кювет и наехал на дерево. В момент аварии водитель, житель с.Таскаево, находился за рулем в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате аварии пострадали 4 пассажира «Жигулей», в том числе две девушки 14 и 15 лет и два парня 16 и 18 лет. Все пострадавшие, которые также проживали в с. Таскаево, получили сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела. Помимо этого, один из пострадавших получил перелом голени, еще один лишился части зубов.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. На водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.