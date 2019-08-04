К пролежавшей 4 дня с инсультом на полу в запертой квартире женщине в Бердске прилетела ее дочь из Греции

Марина сразу с самолета пошла в реанимацию, где в коматозном состоянии лежит ее мама. Чудесное спасение длилось почти двое суток, так как полиция лишь на второй день после тревожного сигнала дочери вскрыла квартиру и нашла упавшую в ванной пенсионерку. Врачи пока не делают никаких прогнозов.

Марине Цветковой, приехавшей из Греции к больной маме, разрешили навестить маму в реанимационной палате

В воскресенье вечером Марина Цветкова, живущая в Афинах, наконец увидела свою маму. В реанимации бердской ЦГБ. 62-летняя Галина Дадекина, прежде чем попасть в больницу, по меньшей мере 4 дня пролежала на полу в ванной без движения. Все это время Марина не переставала звонить в отдела МВД по Бердску и другие службы, умоляя и требуя вскрыть квартиру.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 августа полицейские этого делать не стали — не нашли повода, поскольку не было трупного запаха. Но Марина продолжала настаивать, уверенная, что мама находится дома. Чувства ее не обманули: Галину Павловну нашли живой. Она упала на кафельный пол, когда случился инсульт. Первоначальное предположение фельдшера «скорой» подтвердили врачи.

Марина начала бить тревогу, когда мать перестала отвечать на звонки. А родных в Бердске нет. Беспокойство усилилось: хорошая знакомая семьи Тамара Молчалова по просьбе дочери Галины Павловны обнаружила открытым окно в квартире. Мама, по словам Марины, никогда бы не оставила открытой даже форточку, уходя из дома.

Почти сразу из аэропорта Марина пошла в больницу. Зашла на несколько минут в мамину квартиру, чтобы положить чемодан и найти ее паспорт. Марина добиралась из столицы Греции в Бердск почти сутки — с пересадкой в Москве. Три недели она проведет на своей родине, чтобы быть рядом с мамой. Хотя сейчас Галина Павловна находится в коматозном состоянии на искусственной вентиляции легких. Доктора пока не делают никаких прогнозов. Говорят, надо ждать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», как только будет возможно, Марина заберет Галину Павловну в Грецию. Главное сейчас, по ее словам, чтобы мама пошла на поправку.

Состояние очень тяжелое

Врач-невролог первичного сосудистого отделения №4 неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения бердской ЦГБ Рысбек Жансыбаев как раз только вышел из реанимационной палаты. Он первый рассказал Марине о реальном состоянии здоровья ее матери.

У Галины Павловны диагностировали ишемический инсульт. Ее состояние сейчас очень тяжелое. Пока она не дышит самостоятельно — на искусственной вентиляции легких. У нее парализована правая сторона. По словам доктора, уйдет немало времени на ее восстановление.

— Инсульт это непредсказуемое заболевание. Тромб оторвался, произошла закупорка сосудов головного мозга. Все необходимое лечение проводится. Кардиолог все скорректировала. Все врачи, которые были нужны, проводили осмотр. Некоторые функции поддерживаем искусственно. Я буду вести пациентку вместе с реаниматологом. Когда ее состояние улучшится, переведем в сосудистое отделение, — поведал Марине доктор, сообщив, что решение о допуске в палату принимают сотрудники реанимационного отделения по согласованию с главврачом.

Путин разрешил

Автор видео Анастасия Солодкова



Заминок с проходом в реанимацию у Марины практически не возникло. Сначала медсестры поинтересовались, что она хочет. Сказали: врач подойдет, как только освободится. Минут через 10 врач-анестезиолог-реаниматолог Павел Булычев вышел к Марине.

— Я хотела бы увидеть свою маму, — коротко попросила Марина. — Я дочь. Можно посмотреть на маму? Путин разрешил родственникам заходить в реанимацию в российских больницах.

— А закон-то еще не действует. Приказа пока нет. Я сейчас позвоню заведующему отделением, — ответил Булычев.

Еще через 5 минут он разрешил Марине зайти в палату к маме, предупредив, что телефоны и другие гаджеты с собой брать нельзя, съемка в реанимации запрещена.

Марина, облачившись в халат, бахилы и маску, вышла заплаканная из палаты через 15 минут:

— Она жива, дышит! Мне кажется, что мама меня слышала, когда я с ней разговаривала. Доктор не дает прогнозов по срокам, не обнадеживает на скорое выздоровление. Сказал, что восстановление всех функций может длиться до полугода. Говорит, что повторный инсульт бывает редко.

На Марину произвело хорошее впечатление оснащение реанимации и отношение медиков к беззащитным пациентам (в одной палате их трое). Она долго допытывалась, какую помощь может оказать, что требуется от нее. Доктор заверил, что лекарства и специальная еда, вводящаяся через зонд, есть, а вот средств реабилитации не хватает — впитывающие пеленки, салфетки и пена для лежачих больных. Марина заверила что до полуночи 4 августа принесет все необходимое. В приемном покое ей вернули мамину золотую цепочку, которая была на ней в момент обнаружения в собственной квартире.

Марина поделилась с «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас будет искать информацию о том, как перевозить самолетом тяжелобольных. Но до этого, как сказали врачи, еще далеко.

Марина расплакалась, встретившись с мамой в реанимационной палате