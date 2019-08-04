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SOS: шторм с грозой, градом, ливнем и шквалистым ветром надвигается на Бердск

20:09 04.08.2019 Фото: pixabay.com
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Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций,, связанных с повреждением линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций.

SOS: шторм с грозой, градом, ливнем и шквалистым ветром надвигается на Бердск
Ветер при грозах местами шквалы до 23 м/с

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 5 августа 2019 года в течении суток в отдельных районах Новосибирской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах местами шквалы до 23 м/с, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

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