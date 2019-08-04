Потерялся йоркширский терьер на берегу в районе Бердской косы

Окрас рыже- чёрный, на голове хвостик.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

89039939732

Потерялся йоркширский терьер на берегу в районе Бердской косы база отдыха Чайка. Окрас рыже- чёрный, на голове хвостик.

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