В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
89039939732
Потерялся йоркширский терьер на берегу в районе Бердской косы база отдыха Чайка. Окрас рыже- чёрный, на голове хвостик.
Потерялся йоркширский терьер на берегу в районе Бердской косы
19:39 04.08.2019
Окрас рыже- чёрный, на голове хвостик.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Видели?
10 самых важных продуктов для женщин
21:23 04-08-2019
Умер певец Вилли Токарев 3
21:04 04-08-2019
БердскК пролежавшей 4 дня с инсультом на полу в запертой квартире женщине в Бердске прилетела ее дочь из Греции
20:43 04-08-2019
БердскSOS: шторм с грозой, градом, ливнем и шквалистым ветром надвигается на Бердск
20:09 04-08-2019
Потерялся йоркширский терьер на берегу в районе Бердской косы
19:39 04-08-2019
Срочно ждем фото в фотомарафон "Я и мой питомец" 2
14:39 04-08-2019
БердскОгонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска 1
11:50 04-08-2019
БердскФото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят... 5
11:22 04-08-2019