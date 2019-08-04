04.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»

14:39 04.08.2019 Фото: читатели Курьер.Среда.Бердск
1 0

В конце августа проект с любимцами выйдет в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это Гарретт! Порода Мейн-кун, возраст 11 месяцев, вес 8 кг! Любит ездить в машине, навещать бабушку, рыбалку, природу. Не домосед, лишь бы куда нибудь сгонять

 Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2019 года. Ждем!

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Мои питомцы кот Стёпушка и рыбки
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Кошка Сима, 12 лет
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Русский спаниэль Жора.
Большой любитель «пожрать», поплавать, порыться в песке
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Кузя
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Тот Самый кот Гарретт с обложки)))! Теперь подрос, ему 2.5 года, рост от лапы до лапы 115 см, вес 12 кг
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это Бадди,ему чуть больше 3-х лет.Любая непогода нам не помеха для отличного настроения и активных прогулок)
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
на фото представлено семейство рыжиков.Кот Жора 3,5 года,Акс Ева 2,5 года и Акс Риджи 1,5 годаPS.Жоговы
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
РыжикОля Юшкова
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это просто пёс Дик. Он найденыш, но любимый все равно)))
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Родня Наш сын Дима и наша пёсиха Айка
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Мопс Клёпа 2,5 месяца
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Мопс Клёпа 2,5 месяца
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Рудис Елизавета и утенок
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Арсений, хаски Гарри и Хансен
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Вместе вкуснее)
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Я и мой питомец
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Саша и Кузя
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это наш самый младший член семьи — лабрадор Винтаж
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Это Тимофей,ему 4,5 года.Очень любит целоваться и делать «массаж» лапками!Самый умный кот!!!
фото от Оксаны Барановой

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Фото от Власовой Жанны

 

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Наша Маруся. Питомец Степана и Александра Лютовых

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец


Егорова Дина и принцесса Боня

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас какое животное живет?

Аноним, 04 августа 2019 17:18
НВР:
Кошка и собака

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

19 августа - День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
15:05 04-08-2019
19 августа - День русской тельняшки! Срочно устройте фотосессию в тельняшках!
Срочно ждем фото в фотомарафон "Я и мой питомец" 1
14:39 04-08-2019
Срочно ждем фото в фотомарафон
БердскОгонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска 1
11:50 04-08-2019
Огонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска
БердскФото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят... 3
11:22 04-08-2019
Фото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят...
БердскБолее 1000 человек танцевали несексуализированный трайбл на берегу Обского моря в Бердске 2
11:21 04-08-2019
Более 1000 человек танцевали несексуализированный трайбл на берегу Обского моря в Бердске
В страшном ДТП с Toyota Vista и Nissan Sunny пострадало 7 человек под Новосибирском 1
11:07 04-08-2019
В страшном ДТП с Toyota Vista и Nissan Sunny пострадало 7 человек под Новосибирском
Сгорела баня на улице Зональной в Бердске 1
10:00 04-08-2019
Сгорела баня на улице Зональной в Бердске
Нужен на сайте третий уровень ответа на комментарий? 6
22:13 03-08-2019
Нужен на сайте третий уровень ответа на комментарий?
Искусственный эмбрион человека из стволовых клеток создали ученые
22:05 03-08-2019
Искусственный эмбрион человека из стволовых клеток создали ученые
Каким болезням подвержены рожденные зимой люди? 2
21:53 03-08-2019
Каким болезням подвержены рожденные зимой люди?