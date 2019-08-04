Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»

В конце августа проект с любимцами выйдет в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.
Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».
Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!
Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.
Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Кошка и собака