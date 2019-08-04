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Огонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска

11:50 04.08.2019 Фото: Анастасии Солодковой
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Пожарные тушили горевшее строение на ул. Морской около 1,5 часа. Не исключают поджог.

Огонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска
6 пожарных на двух машинах тушили бесхозное строение на ул. Морской

Вечером в пятницу в зеленой зоне Бердска загорелось бесхозное строение, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

2 августа в 21:59  на улице Морской в Бердске горело бесхозное здание. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Пожарные локализовали возгорание в 22:17. Ликвидировали пожар в 23:16.

На тушение привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причины пожара. Не исключено, что произошел поджог. О пострадавших не сообщается.

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