Огонь уничтожил бесхозное здание в зеленой зоне Бердска

Пожарные тушили горевшее строение на ул. Морской около 1,5 часа. Не исключают поджог.

6 пожарных на двух машинах тушили бесхозное строение на ул. Морской

Вечером в пятницу в зеленой зоне Бердска загорелось бесхозное строение, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

2 августа в 21:59 на улице Морской в Бердске горело бесхозное здание. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Пожарные локализовали возгорание в 22:17. Ликвидировали пожар в 23:16.

На тушение привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причины пожара. Не исключено, что произошел поджог. О пострадавших не сообщается.