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Новости Бердска / Народные новости

Фото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят…

11:22 04.08.2019
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Оставить не могу. У ребёнка аллергия… Не выбрасывать же обратно на улицу…

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:
Срочно… Люди.. Кому нужны котята.. Ребёнок сделал доброе дело… Подобрал выброшенных котят… Оставить не могу. У ребёнка аллергия… Не выбрасывать же обратно на улицу… Все девочки. Шанель номер 1, 3 и 5. Вам какую? Звоните, пишите ват сап… 9513626841

Фото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят...

котята

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