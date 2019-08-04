Фото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят...

Оставить не могу. У ребёнка аллергия… Не выбрасывать же обратно на улицу…

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:

Срочно… Люди.. Кому нужны котята.. Ребёнок сделал доброе дело… Подобрал выброшенных котят… Оставить не могу. У ребёнка аллергия… Не выбрасывать же обратно на улицу… Все девочки. Шанель номер 1, 3 и 5. Вам какую? Звоните, пишите ват сап… 9513626841