В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:
Срочно… Люди.. Кому нужны котята.. Ребёнок сделал доброе дело… Подобрал выброшенных котят… Оставить не могу. У ребёнка аллергия… Не выбрасывать же обратно на улицу… Все девочки. Шанель номер 1, 3 и 5. Вам какую? Звоните, пишите ват сап… 9513626841
Фото: Люди! Помогите! Ребенок подобрал котят…
11:22 04.08.2019
Оставить не могу. У ребёнка аллергия… Не выбрасывать же обратно на улицу…
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:
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