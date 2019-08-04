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В страшном ДТП с Toyota Vista и Nissan Sunny пострадало 7 человек под Новосибирском

11:07 04.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водитель «Тойоты» не имел водительского удостоверения и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Серьезная авария произошла ночью на Ордынской трассе.

В страшном ДТП с Toyota Vista и Nissan Sunny пострадало 7 человек под Новосибирском
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП

В серьезном ДТП у села Ярково Новосибирского района пострадало несколько человек, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

4 августа в 00.45 в Новосибирском районе на Ордынской трассе недалеко от с. Ярково произошло столкновение автомобилей «Тойота Виста» и «Ниссан Санни». Первый автомобиль двигался в сторону Новосибирска, второй следовал во встречном направлении.

— По предварительным данным, с места аварии в лечебное учреждение доставлены 7 человек. Стало известно, что водитель «Тойоты» не имел водительского удостоверения и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, — уточнили в полицейском ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, обстоятельства ДТП, а также личности пострадавших и характер полученных ими травм.

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От редакции

Виноват тот, кто выехал на встречку?

Аноним, 04 августа 2019 12:36
НВР:
Виноват тот,кто не имел водительского удостоверения.Его вообще не должно быть на дороге

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