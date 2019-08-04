Более 1000 человек танцевали несексуализированный трайбл на берегу Обского моря в Бердске

Открыл фестиваль легендарный потомственный тувинский шаман Николай Ооржак

Старейший фестиваль «Живая вода» впервые проходит в Бердске. 3 и 4 августа участники слушали этническую музыку, играли на экзотических инструментах и медитировали.

Открыл фестиваль-2019 в Бердске легендарный потомственный тувинский шаман Николай Ооржак.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, поздравляя с праздником, отметил, что фестиваль символизирует тысячелетние культуры разнообразных народов, проживающих в Евразии, объединяя и показывая уникальность и многообразие каждой из национальных культур. В этом, по его оценке, сила России и Сибири, на территории которой встречаются самое большое разнообразие культур.

Поблагодарив участников праздника за сохранение культуры вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов пожелал здоровья, счастья и любви.

На мастер-классах горожане играли на варгане, занимались на гончарном круге и рисовали на воде. По мнению руководителя мастер-класса Натальи Душухиной, в отличие от обычного рисования здесь никогда не знаешь, что получится.

— Мы примерно понимаем, какие должны быть узоры, но уникальность эбру в том, что два раза один и тоже узор не получится никогда. Удивительно, что у тех, кто не умеет рисовать красками и карандашами, очень красиво, получается, — рассказала преподаватель.

На ярмарке ремесел умельцы представили изделия ручной работы: одежду, посуду, украшения. 77-летняя Алла Вознюк из ДК «Октябрь» Искитима, привезла на праздник рушники. В ее коллекции десятки работ, с которыми она участвует на областных фестивалях. Всю жизнь Анна Федоровна проработала горным инженером-маркшейдером, занялась творчеством, выйдя на пенсию. Изделия дарит знакомым и первым лицам на юбилейные даты. Один из рушников мастерица презентовала мэру Бердска Евгению Шестернину.

Трайбл — несексуализированный танец

На фестивале играли музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени. Затаив дыхание, зрители слушали выступление заслуженного артиста России, звезду горлового пения Болота Байрышева. А под импровизацию Новосибирского Трайбл-дома, вдохновившись мастерством исполнителей стали танцевать.

Его руководитель Женя Акимова, поделилась: изначально трайбл был рожден как танец женщин, которые не хотят оценки своему творчеству, это импровизация, интересная самим участницам.

— В этом есть определенная свобода, мы не зависим от условностей, не зависим от того, что о нас может подумать зритель. Наш танец несексуализированный, этот танец в первую очередь для нас, для женщин, — подчеркнула мастер импровизации.

Как показал блиц-опрос «Курьер. Среда. Бердск» для приехавших на фестиваль со всей России «Живая вода» — одно из ярких и самобытных событий нынешнего лета. Елена Куран из Новосибирска призналась, что первый раз на фестивале «Живая вода» была в 2004 году на Алтае.

— Для меня это был судьбоносный фестиваль в моей жизни. Очень много поменялось с тех пор. Я поняла, где я могу слушать музыку, соприкасаться с традициями, встречать людей, с которыми мне по пути. Сосновый бор Бердска, берег моря — идеальное место для фестиваля, — высказалась Елена.

Справка

Фестиваль этнических культур «Живая вода» — старейший в России и первый, начавший пропагандировать не только привычные фольклорные выступления, но и современную этническую музыку (во всем мире известную как world music).

Проект был создан в 1997 году творческим объединением «888» и его руководителем Алексеем Казариновым. Впервые проект проходил под названием «Песни неба и земли».

Фестиваль 1999 года, который проводился в республике Алтай, стал первым фестивалем, работающим с вопросами современной идентичности народностей и ее этнических корней.

Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова

