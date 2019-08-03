Каким болезням подвержены рожденные зимой люди?

Ученые рассказали, какие болезни чаще «преследуют» родившихся зимой

Люди, появившиеся на свет осенью и зимой, подвержены более высокому риску развития психических расстройств по сравнению с теми, кто родился весной и летом. Исследователи из Университета Кардиффа связали это с уровнем гормона стресса кортизола у женщин, передает Medicalxpress.

Ранее ученые выяснили, что высокие уровни кортизола у беременных женщин провоцируют повышенный риск появления заболеваний психики у детей. Новая работа специалистов объяснила более детально этот механизм.

По словам профессора Роса Джонса, уровень кортизола у женщины во время беременности увеличивается по естественным причинам.

— Однако у представительниц слабого пола, рожавших осенью и зимой, в слюне, в среднем, обнаружено кортизола на 20% больше, чем у остальных. Поэтому «осенние и зимние» дети испытывают на себе влияние гормона стресса сильнее, чем появившиеся на свет в теплое время года, — объяснили специалисты.

Они уточнили, что в исследовании приняли участие 316 женщин. Данные о состоянии здоровья добровольцев были собраны перед родами и после. Кортизол был получен из образцов материнской слюны.

Источник: РГ