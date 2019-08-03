03.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Уголовное дело по отмыванию 1 млрд рублей возбудил СК против ФБК Навального

21:40 03.08.2019 Фото: commons.wikimedia.org
1

СК: счета фонда использовались для легализации денег, полученных преступным путем. Средства сотрудники фонда получали от неустановленных лиц.

Уголовное дело по отмыванию 1 млрд рублей возбудил СК против ФБК Навального
СК возбудил дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд руб

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ), сообщает СК РФ.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию.

Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем закончится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нужен на сайте третий уровень ответа на комментарий? 1
22:13 03-08-2019
Нужен на сайте третий уровень ответа на комментарий?
Искусственный эмбрион человека из стволовых клеток создали ученые
22:05 03-08-2019
Искусственный эмбрион человека из стволовых клеток создали ученые
Каким болезням подвержены рожденные зимой люди? 1
21:53 03-08-2019
Каким болезням подвержены рожденные зимой люди?
Уголовное дело по отмыванию 1 млрд рублей возбудил СК против ФБК Навального
21:40 03-08-2019
Уголовное дело по отмыванию 1 млрд рублей возбудил СК против ФБК Навального
Строка о страховании жилья появится в платежках у жителей Новосибирской области 1
14:58 03-08-2019
Строка о страховании жилья появится в платежках у жителей Новосибирской области
За жесткие меры к участникам несанкционированных акций со стороны Росгвардии выступает 69% россиян 15
14:47 03-08-2019
За жесткие меры к участникам несанкционированных акций со стороны Росгвардии выступает 69% россиян
БердскКто-нибудь видел, как на Красной Сибири Тойоту Камри изрисовали краской? 1
14:33 03-08-2019
Кто-нибудь видел, как на Красной Сибири Тойоту Камри изрисовали краской?
Советы специалиста Бердска: как одомашнить бродячего пса
08:00 03-08-2019
Советы специалиста Бердска: как одомашнить бродячего пса
SOS: не выщипывайте волоски из носа!
20:38 02-08-2019
SOS: не выщипывайте волоски из носа!
А потолок не побелить? Нет!
20:30 02-08-2019
А потолок не побелить? Нет!