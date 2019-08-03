Строка о страховании жилья появится в платежках у жителей Новосибирской области

Новосибирская область вошла в пилотный проект по страхованию жилья

Вступающий в силу 4 августа закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, как ожидается, сможет увеличить долю застрахованной площади жилых помещений в стране с нынешних 7,3% до 20%, сообщил журналистам вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, пишет Интерфакс.

»Конечно, в первый год мы не сделаем какого-то выдающегося результата, 100% или 50%, потому что программа добровольная. Но надеемся, что запуск крупных регионов, которые высказывали свое желание участвовать в программе, позволит нам в течение 2020 года (долю площади застрахованного жилья — ИФ) с 7% поднять хотя бы до 20%. Это базовая вещь, на которую мы бы хотели ориентироваться. Если будет лучший старт, отлично», — сказал Уфимцев.

В данный момент официальных уведомлений от регионов РФ о желании вступить в добровольную программу страхования жилья от ЧС нет. Тем не менее, определены 14 пилотных регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровские края.

Закон носит рамочный характер, он предполагает, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья с учетом климатических и территориальных особенностей. Страховщики и страхователи тоже добровольно принимают решение об участии в таких программах.

Законом предусмотрено, что платежи за страхование будут включаться в платежки за ЖКУ, и гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или нет. Предполагается, что такой подход позволить существенно снизить стоимость страхования.

Это первый вид страхования в России, в котором сделана попытка соединить возможности по урегулированию имущественного ущерба за счет средств бюджета и страховой выплаты. Предполагается, что страховая часть, покрывающая риск наступления стихийных бедствий или техногенной катастрофы, по выбору регионов составит 300-500 тыс. рублей. При этом плата за полис будет на уровне примерно 300 рублей для владельца жилья. Страховое сообщество готовит предложения по расширению защиты имущественных рисков для россиян к началу реализации закона.