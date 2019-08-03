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За жесткие меры к участникам несанкционированных акций со стороны Росгвардии выступает 69% россиян

14:47 03.08.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%.

За жесткие меры к участникам несанкционированных акций со стороны Росгвардии выступает 69% россиян
Россияне поддерживают жесткие меры к участникам протестных акций

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о несанкционированной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве.
Каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных горожан.

Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%.

В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).

Согласны с тем, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, более половины (61%) жителей Москвы (против 26%). Показатели среди россиян: 69 и 23% соответственно.

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От редакции

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Юлия, 03 августа 2019 14:58
Чтобы люди не проводили митинги, не нужно давать для этого, повод!!!!
Вохв, 03 августа 2019 17:36
Дураку палец покажи - он ржать начнет. Был бы дебил, а повод всегда найдется...
Аноним, 03 августа 2019 15:51
Всё кем я разговаривал на эту тему думают не так как проговаривает ВЦИОМ. Они наверное друг друга спрашивают, или тех кто смотрит Соловьева?
Аноним, 03 августа 2019 16:00
НВР:
Власть должна сменятся, поганая власть тем более. Иначе, зачем тогда Конституция?
Новый мэр, 03 августа 2019 16:08
Среди сотрудников Росгвардии проводили опрос?
Аноним, 03 августа 2019 16:27
Блин,страсть как люблю "демократизатор"ощутить хребтом!!!Ну и вам того же!!!
Алесей, 03 августа 2019 16:36
НВР:
Если мы живем при тоталитарном режиме, то любое собрание граждан опасно для этого режима!? НАПРАШИВАЕТСЯ ВОПРОС КАКОЙ РЕЖИМ В РОССИИ? Если в продекларированном социально-демократическом, то тех кто отдавал преступные приказы и полицаев надо отдать под суд!?
Аноним, 03 августа 2019 16:46
Бред,что приказали,то и написали.
Аноним, 03 августа 2019 17:08
НВР:
Полное вранье как и рейтинг Путина В.В
это называется, 03 августа 2019 17:17
эскалация гражданского противостояния.
в городе москве.

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