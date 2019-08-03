За жесткие меры к участникам несанкционированных акций со стороны Росгвардии выступает 69% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о несанкционированной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве.
Каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных горожан.
Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%.
В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).
Согласны с тем, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, более половины (61%) жителей Москвы (против 26%). Показатели среди россиян: 69 и 23% соответственно.
Власть должна сменятся, поганая власть тем более. Иначе, зачем тогда Конституция?
Если мы живем при тоталитарном режиме, то любое собрание граждан опасно для этого режима!? НАПРАШИВАЕТСЯ ВОПРОС КАКОЙ РЕЖИМ В РОССИИ? Если в продекларированном социально-демократическом, то тех кто отдавал преступные приказы и полицаев надо отдать под суд!?
Полное вранье как и рейтинг Путина В.В
в городе москве.