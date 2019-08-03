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Искусственный эмбрион человека из стволовых клеток создали ученые

22:05 03.08.2019 Фото: Википедия
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Через несколько недель после зачатия то, что в будущем станет вашим телом, претерпевает существенные метаморфозы и растет как вверх, так и вниз.

Искусственный эмбрион человека из стволовых клеток создали ученые
Ученые создали искусственный эмбрион человека из стволовых клеток

Чтобы понять, как ведет себя эмбрион человека в ранние стадии развития, исследователи создали из стволовых клеток его трехмерную модель.

Через несколько недель после зачатия то, что в будущем станет вашим телом, претерпевает существенные метаморфозы и растет как вверх, так и вниз. Однако долгое время для ученых было большой загадкой то, как именно наши клетки узнают о том, куда расти.

Чтобы выяснить это, исследователи создали связку стволовых клеток, максимально приближенную к эмбриону человека на ранних стадиях развития. В результате они получили гораздо лучшее представление о биохимии, лежащей в основе этого процесса в развивающемся человеческом организме.

Команда ученых из Университета Рокфеллера объединила знания в области физики и биологии, чтобы побудить модель 10-дневного человеческого эмбриона перейти от идеальной сферы к чему-то менее симметричному. Ограничения на изучение эмбрионов старше 14 дней в настоящее время делают исследование самых ранних моментов нашего развития весьма сложной практической и этической задачей. К сожалению, в работе с моделями эмбрионов животных ученые не смогут зайти слишком далеко, особенно когда дело доходит до сложной «смеси» генетической и биохимической активности, которая превращает оплодотворенную клетку в полностью сформированного человека.

Чтобы приблизиться к определению точной последовательности ранних изменений, необходимых для формирования «чистого листа» тканей у человека, исследователям пришлось взять тот же тип стволовых клеток, что составляют сам эмбрион, и просто расположить их в таком порядке, который они принимают в определенной стадии развития. Эти модели на самом деле больше похожи на эмбриональные органоиды — синтетические структуры, которые имитируют некоторые, но не все, определяющие характеристики своих биологических аналогов. Эти так называемые «эмбриоиды» использовались для изучения клеточного и эмбриологического развития в течение многих лет, так что в качестве лабораторного инструмента данная техника не так уж нова.

Физик и биохимик Мийо Симунович пояснил, что команда объединила несколько методик — биоинженерию, физику и биологию — чтобы создать 3D-модель, которая не только имитирует генетический отпечаток эмбриона, но также повторяет его форму и размер.

Этическая сложность данного вопроса заключается в том, что со временем все более совершенные синтетические эмбриональные модели рано или поздно пересекут грань между искусственной жизнью и «подлинным» человеком. Не исключено, что и само понятие человечности после этого станет довольно размытым, а мы перейдем в новую эру биосинтетических технологий.

Источник: popmech

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