SOS: не выщипывайте волоски из носа!

Выщипывание волосков в носу может привести к снижению иммунитета, поскольку функция фильтрации понизится и в организм начнет проникать больше патогенов.

Следствием такого выщипывания может стать образование гнойников в носу – так называемого сикоза преддверия носа, для которого характерно хроническое воспаление волосяных луковиц

Выщипывание волос из носа – привычка, которая способна нанести серьезный вред здоровью. Это грозит развитием инфекций, а в некоторых случаях и летальным исходом.

Известный московский врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал об опасности манеры выдергивать или выщипывать из носа отросшие волоски. Например, предостерег он, следствием такого выщипывания может стать образование гнойников в носу – так называемого сикоза преддверия носа, для которого характерно хроническое воспаление волосяных луковиц. Такое происходит, когда волосяная луковица бывшего волоса перестает «понимать», куда ей расти, и появляющийся из нее новый волосок начинает врастать под кожу.

Кроме того, лишая нос волосков, человек лишает себя естественных фильтров, пропускающих через себя пыль и вирусы, и при этом задерживающие их. Выщипывание волосков в носу может привести к снижению иммунитета, поскольку функция фильтрации понизится и в организм начнет проникать больше патогенов.

Также врач заметил, что у корней удаленных волос в носу останется множество микроорганизмов, которые устремляются в ранку на месте вырванного волоска. По словам Владимира Зайцева, прямиком в кровеносную систему при этом может проникнуть целая партия микробов.

Необходимо помнить и о том, что участок лица, ограниченный ртом, носом и носогубными складками называется врачами «треугольником смерти».

Совершать в этой зоне лица какие-либо действия, приводящие к повреждению тканей, крайне не рекомендуется. Любое инвазивное вмешательство на данном участке опасно, поскольку тут располагается очень большое количество сосудов артериальной и венозной сети, не оснащенных клапанами.

Иначе говоря, проникающий в кровеносную систему патоген может легко оказаться в мозге. Это достаточно веская причина, чтобы не дергать волосы в носу, а аккуратно подстригать их.

Источник: МедикФорум