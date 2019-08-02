4 дня пролежавшую без движения в ванной в запертой квартире женщину в Бердске дочь заберет в Грецию

Живущая в Афинах Марина давно звала маму к себе, но та категорически отказывалась уезжать из России. Как только мама пропала, ей приснился вещий сон. Дочь поняла: ее мать в опасности и только она сможет спасти.

Пролежавшую 4 дня в ванной вынесли на носилках

— Жива, срочно вызывай в «скорую»! — закричал майор полиции лейтенанту, когда на полу в ванной комнате они увидели лежащую женщину.

История поиска пропавшей 62-летней Галины Дадекиной из Бердска завершилась вечером 1 августа счастливо. Но это стоило ее дочери Марине Цветковой, живущей в столице Греции, почти двух суток колоссального стресса. Звоня из Афин в бердскую полицию, она долго не могла добиться того, чтобы вскрыли квартиру ее матери, которая перестала выходить на связь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 июля полицейские выехав на место, не нашли основания для вскрытия двери — на было трупного запаха. И родственников, которые могли бы покараулить пустую квартиру.

— Открыто же окно в квартире, почему не залезли? — недоумевал майор 1 августа. Он, видимо не знал, что накануне приезжала пожарная лестница, по полицейские не полезли по ней на 4 этаж.

Но уже на следующий день, когда Марина снова начала «долбить» отдел МВД по Бердску звонками, когда «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал информацию о возможно запертой в квартире женщине, которой стало плохо, полицейские нашли возможным проникнуть в жилище.

Автор видео Анастасия Солодкова



На вскрытие двери ушло 15 минут

В четверг вечером снова вызвали специалиста по вскрыванию дверей Виталия Писарева. Он умелыми движениями вытащил старый замок и тут же поставил новый, чтобы квартиру можно было сразу закрыть и не сторожить.

Автор видео Анастасия Солодкова



— Марина настояла, чтобы квартиру вскрыли. Она же не может прибежать из Греции, чтобы узнать жива ее мама или нет. Сегодня, почему-то нашли основания ломать замок, — рассуждает на площадке в ожидании открытия двери Тамара Молчалова, хорошая знакомая Галины Павловны, которую Марина определила своим доверенным лицом. Ведь родственников в Бердске у них нет.

Первыми в квартиру зашли полицейские и в ту же секунду увидели лежащую в ванной лицом вниз хозяйку. Тамара Сергеевна пришла в ужас, когда услышала крики правоохранителей. Даже пульс проверять не надо. Галина Павловна подавала признаки жизни — шевелила рукой, ногой, моргала.

— Как же так! Почему же вчера не открыли? Лишние сутки мучилась бедная Галя! — переживает Молчалова. Соседи с радостью восприняли известие о том, что Галина Павловна жива — слава Богу. Но все недоумевали по поводу бездействия полиции в предыдущий день.

Тамару Сергеевну полицейские пригласили на опознание.

— Она пытается произнести какие-то слова, шевелит пальцем, немного ногой. Крови нет. Может, подскользнулась или инсульт ударил. Марине рассказала — она плачет, ведь сердце ей подсказывало, что мама жива, говорит, что билет на самолет собирается брать, — рассказала Тамара.

Пока ждали приезда скорой помощи, она пыталась разговорить подругу, спрашивала, что произошло, где болит, сообщила, что сейчас ее отвезут в больницу. Было понятно, что Галина Павловна понимает, но не может ответить, даже попыталась приподняться.

Тамара Сергеевна подписала протокол.

— Мы взяли объяснение по поводу толь, что происходило. По вчерашнему, скорее всего, есть другой материал, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» полицейский.

Он попросил Молчалову поискать паспорт, но на видных местах его не нашлось. С паспортом и медицинским полисом по инстанциям пойдет уже Марина, когда приедет.

Фельдшер осмотрел пострадавшую, поставил укол, взял кровь из пальца, сходил в машину за носилками. Спустить пострадавшую в машину помог полицейский, водитель «скорой» и один из соседей. Когда шли по лестнице, Галина Павловна держалась за руку полицейского.

«Скорая» с сиреной помчалась в хирургический корпус бердской ЦГБ в Микрорайоне, где находится сосудистое отделение. Тамара Сергеевна, закрыв дверь с новым замком на ключ, сопровождала свою подругу в больницу. После рентгена и других необходимых процедур Галину Павловну положили в реанимацию, куда доступ посторонним запрещен.

Автор видео Анастасия Солодкова



Будут снова вместе

Вечером 2 августа Марина Цветкова позвонила в «Курьер. Среда. Бердск» и рассказала, что берет билеты в Россию на ближайшие выходные. Она беспокоится, пустят ли ее в реанимацию к маме, несмотря на разрешение Путина. Кроме того, она решила забрать маму в Грецию, как только это позволит состояние Галины Павловны.

Марина рассказала, что мама категорически отказывалась уезжать не то что из России, даже из Бердска, хотя дочь неоднократно ей это предлагала. Она всегда помогает маме деньгами, окружает вниманием, делает все, чтобы та ни в чем не нуждалась.

А еще, откручивая события назад, Марина проследила цепь событий и ощущений, которые заставили ее бросить все силы на поиски мамы.

— Мне приснилось 28 июля, что я спасаю собаку от стаи. И когда мама перестала отвечать на звонки, я поняла, что ее надо спасать. И разговаривая с полицейскими, я переживала, но у меня была внутренняя уверенность, что мама жива. Я это чувствовала. Наверное, это проведение и духовная близость с мамой, несмотря на расстояния, — поделилась Марина.