Аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на аренду снизились за 5 лет

На 5 % снизилась аренда на квартиры в Новосибирске за 5 лет: с 16 465 рублей до 15 636 рублей.

Из городов-миллионеров в десятку лидеров по росту ставок вошли Казань (+15,5%) и Санкт-Петербург (+11,3%). В Москве ставки выросли на 4,6% с 2014 года

За 5 лет арендные ставки выросли только в 27 крупных городах страны

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали, как изменились арендные ставки в 73 крупных городах России за 5 лет: с июля 2014 по июль 2019 года. Выяснилось, что аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на аренду снизились. Больше других увеличилась арендная ставка в Череповце на 26,8% и в Сочи на 22,6%. В Калуге долгосрочная аренда за 5 лет подешевела на 25,1%.

Города, где аренда за пять лет подорожала

Арендные ставки в расчете за однокомнатную квартиру выросли в 27 крупных городах страны. Больше других подорожала долгосрочная аренда в Череповце — на 26,8%. Второе место у Сочи: здесь теперь аренда жилья обходится на 22,6% дороже, чем пять лет назад. На третьей позиции оказался Мурманск с ростом на 18,8%.

Из городов-миллионеров в десятку лидеров по росту ставок вошли Казань (+15,5%) и Санкт-Петербург (+11,3%). В Москве ставки выросли на 4,6% с 2014 года.

10 городов – лидеров по росту арендных ставок за 5 лет

Город Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Динамика Череповец 8 978 11 390 26,8% Сочи 21 562 26 447 22,6% Мурманск 12 713 15 109 18,8% Махачкала 11 490 13 404 16,6% Казань 13 897 16 053 15,5% Набережные Челны 10 263 11 793 14,9% Санкт-Петербург 20 306 22 612 11,3% Ульяновск 9 713 10 690 10,0% Улан-Удэ 12 187 13 167 8,0% Чебоксары 9 831 10 525 7,0%

В каждом и трех лидирующих городов наблюдается только один период снижения цен за 5 лет. В Череповце и Сочи он пришелся на 2015 год, а в Мурманске на 2016 год.

Города, где аренда за пять лет подешевела

Снизились арендные ставки в 46 крупных городах России. Максимальное падение цен на аренду произошло в Калуге: здесь наем однокомнатных квартир подешевел на 25,1% за пять лет. Следом за Калугой идет Киров со снижением ставок на 18,1%. Третье место у Кемерова, где аренда однокомнатных квартир подешевела на 17,2% с 2014 года.

10 городов с самым значительным падением арендных ставок за 5 лет

Город Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Динамика Калуга 17 114 12 804 -25,1% Киров 10 692 8 754 -18,1% Кемерово 12 038 9 962 -17,2% Брянск 10 660 8 996 -15,6% Владивосток 15 548 13 420 -13,6% Нижний Тагил 10 234 8 950 -12,5% Петрозаводск 13 004 11 457 -11,9% Иваново 11 117 9 812 -11,7% Краснодар 16 011 14 319 -10,5% Йошкар-Ола 10 489 9 396 -10,4%

В Калуге и Кирове арендные ставки росли лишь однажды – в 2018 году. В Кемерове было два периода роста цен на аренду: в 2018 и 2019 годах.

Динамика арендных ставок в крупных городах России (июль 2014 – июль 2019 г.)