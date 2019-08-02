Аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на аренду снизились за 5 лет

За 5 лет арендные ставки выросли только в 27 крупных городах страны
Специалисты портала Domofond.ru проанализировали, как изменились арендные ставки в 73 крупных городах России за 5 лет: с июля 2014 по июль 2019 года. Выяснилось, что аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на аренду снизились. Больше других увеличилась арендная ставка в Череповце на 26,8% и в Сочи на 22,6%. В Калуге долгосрочная аренда за 5 лет подешевела на 25,1%.
Города, где аренда за пять лет подорожала
Арендные ставки в расчете за однокомнатную квартиру выросли в 27 крупных городах страны. Больше других подорожала долгосрочная аренда в Череповце — на 26,8%. Второе место у Сочи: здесь теперь аренда жилья обходится на 22,6% дороже, чем пять лет назад. На третьей позиции оказался Мурманск с ростом на 18,8%.
Из городов-миллионеров в десятку лидеров по росту ставок вошли Казань (+15,5%) и Санкт-Петербург (+11,3%). В Москве ставки выросли на 4,6% с 2014 года.
10 городов – лидеров по росту арендных ставок за 5 лет
|Город
|Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру
|Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру
|Динамика
|Череповец
|8 978
|11 390
|26,8%
|Сочи
|21 562
|26 447
|22,6%
|Мурманск
|12 713
|15 109
|18,8%
|Махачкала
|11 490
|13 404
|16,6%
|Казань
|13 897
|16 053
|15,5%
|Набережные Челны
|10 263
|11 793
|14,9%
|Санкт-Петербург
|20 306
|22 612
|11,3%
|Ульяновск
|9 713
|10 690
|10,0%
|Улан-Удэ
|12 187
|13 167
|8,0%
|Чебоксары
|9 831
|10 525
|7,0%
В каждом и трех лидирующих городов наблюдается только один период снижения цен за 5 лет. В Череповце и Сочи он пришелся на 2015 год, а в Мурманске на 2016 год.
Города, где аренда за пять лет подешевела
Снизились арендные ставки в 46 крупных городах России. Максимальное падение цен на аренду произошло в Калуге: здесь наем однокомнатных квартир подешевел на 25,1% за пять лет. Следом за Калугой идет Киров со снижением ставок на 18,1%. Третье место у Кемерова, где аренда однокомнатных квартир подешевела на 17,2% с 2014 года.
10 городов с самым значительным падением арендных ставок за 5 лет
|Город
|Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру
|Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру
|Динамика
|Калуга
|17 114
|12 804
|-25,1%
|Киров
|10 692
|8 754
|-18,1%
|Кемерово
|12 038
|9 962
|-17,2%
|Брянск
|10 660
|8 996
|-15,6%
|Владивосток
|15 548
|13 420
|-13,6%
|Нижний Тагил
|10 234
|8 950
|-12,5%
|Петрозаводск
|13 004
|11 457
|-11,9%
|Иваново
|11 117
|9 812
|-11,7%
|Краснодар
|16 011
|14 319
|-10,5%
|Йошкар-Ола
|10 489
|9 396
|-10,4%
В Калуге и Кирове арендные ставки росли лишь однажды – в 2018 году. В Кемерове было два периода роста цен на аренду: в 2018 и 2019 годах.
Динамика арендных ставок в крупных городах России (июль 2014 – июль 2019 г.)
|Город
|Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру
|Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру
|Динамика
|Череповец
|8 978
|11 390
|26,8%
|Сочи
|21 562
|26 447
|22,6%
|Мурманск
|12 713
|15 109
|18,8%
|Махачкала
|11 490
|13 404
|16,6%
|Казань
|13 897
|16 053
|15,5%
|Набережные Челны
|10 263
|11 793
|14,9%
|Санкт-Петербург
|20 306
|22 612
|11,3%
|Ульяновск
|9 713
|10 690
|10,0%
|Улан-Удэ
|12 187
|13 167
|8,0%
|Чебоксары
|9 831
|10 525
|7,6%
|Архангельск
|14 608
|15 582
|6,6%
|Омск
|10 608
|11 218
|5,7%
|Саратов
|11 120
|11 728
|5,4%
|Томск
|11 648
|12 215
|4,8%
|Магнитогорск
|7 964
|8 340
|4,7%
|Москва
|33 708
|35 276
|4,6%
|Чита
|13 622
|14 241
|4,5%
|Тула
|13 763
|14 308
|3,9%
|Ижевск
|10 362
|10 755
|3,7%
|Ставрополь
|9 714
|10 043
|3,3%
|Хабаровск
|19 721
|20 339
|3,1%
|Астрахань
|11 401
|11 713
|2,7%
|Стерлитамак
|7 715
|7 881
|2,1%
|Курск
|8 117
|8 288
|2,1%
|Уфа
|14 305
|14 594
|2,0%
|Новокузнецк
|10 458
|10 661
|1,9%
|Красноярск
|13 649
|13 684
|0,2%
|Иркутск
|15 015
|14 966
|-0,3%
|Тамбов
|10 038
|9 996
|-0,4%
|Химки
|27 978
|27 730
|-0,8%
|Новороссийск
|15 939
|15 781
|-0,9%
|Владикавказ
|12 073
|11 944
|-1,0%
|Владимир
|12 153
|12 011
|-1,1%
|Волгоград
|11 655
|11 513
|-1,2%
|Пенза
|9 328
|9 193
|-1,4%
|Барнаул
|11 293
|11 126
|-1,4%
|Самара
|14 410
|14 054
|-2,4%
|Рязань
|12 944
|12 618
|-2,5%
|Тольятти
|10 171
|9 890
|-2,7%
|Нижний Новгород
|14 672
|14 235
|-2,9%
|Ростов-на-Дону
|14 873
|14 397
|-3,2%
|Подольск
|20 748
|19 980
|-3,7%
|Курган
|8 738
|8 407
|-3,7%
|Калининград
|14 856
|14 267
|-3,9%
|Белгород
|11 940
|11 415
|-4,4%
|Ярославль
|11 826
|11 280
|-4,6%
|Воронеж
|11 728
|11 149
|-4,9%
|Новосибирск
|16 465
|15 636
|-5,0%
|Нижневартовск
|18 745
|17 733
|-5,4%
|Смоленск
|11 201
|10 560
|-5,7%
|Волжский
|8 336
|7 842
|-5,9%
|Кострома
|10 449
|9 802
|-6,1%
|Екатеринбург
|18 403
|17 257
|-6,2%
|Челябинск
|11 921
|11 143
|-6,5%
|Пермь
|13 899
|12 982
|-6,6%
|Тверь
|14 226
|13 272
|-6,7%
|Тюмень
|15 441
|14 386
|-6,8%
|Саранск
|9 375
|8 723
|-6,9%
|Балашиха
|22 251
|20 631
|-7,2%
|Липецк
|10 012
|9 254
|-7,5%
|Оренбург
|11 626
|10 649
|-8,4%
|Вологда
|11 064
|10 078
|-8,9%
|Сургут
|20 804
|18 644
|-10,3%
|Йошкар-Ола
|10 489
|9 396
|-10,4%
|Краснодар
|16 011
|14 319
|-10,5%
|Иваново
|11 117
|9 812
|-11,7%
|Петрозаводск
|13 004
|11 457
|-11,9%
|Нижний Тагил
|10 234
|8 950
|-12,5%
|Владивосток
|15 548
|13 420
|-13,6%
|Брянск
|10 660
|8 996
|-15,6%
|Кемерово
|12 038
|9 962
|-17,2%
|Киров
|10 692
|8 754
|-18,1%
|Калуга
|17 114
|12 804
|-25,1%