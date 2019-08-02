Важно знать: 60 тысяч человек умирают от бешенства ежегодно в мире

За 6 месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 198 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей до 14 лет.

Из диких животных активным переносчиком бешенства (80% случаев) на территории России является лиса; енотовидная собака — 14%; волки — 1%

Вирус бешенства — особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Поражает практически всех теплокровных животных и опасен для человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тысяч человек (около 34 тыс. человек приходится на Азию). 4 из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство – это дети в возрасте до 15 лет. Свыше 10 миллионов человек получают специфическое антирабическое лечение. Самый высокий уровень смертности регистрируется в Азии и Африке, где основными носителями и переносчиками бешенства, как и во всем мире, являются собаки.

В последние годы на большинстве территории Российской Федерации отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству; появляются новые очаги в дикой природе; увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В связи с этим не снижается число лиц, подвергающихся риску заражения этой инфекцией.

Из диких животных активным переносчиком бешенства (80% случаев) на территории России является лиса; енотовидная собака — 14%; волки — 1%. На остальные виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызунов приходится 4-5%.

За последние годы увеличилось количество заболевших сельскохозяйственных животных в Московской, Тверской, Рязанской, Курской, Брянской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Липецкой областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия.

В связи с тем, что на протяжении последних десятилетий в стране отмечается неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству, остается чрезвычайно высокой опасность заражения людей.

Так, в Российской Федерации с 2012 года по настоящее время зарегистрировано 30 летальных случаев гидрофобии, из них в 2018 году зарегистрировано 2 случая гидрофобии среди людей (Пензенская и Самарская области), за 7 месяцев 2019 года – 2 случая (Москва и Амурская область).

Ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных составляет около 400 – 450 тыс. человек,

из которого более половины нуждаются в проведении антирабического лечения (противовирусная вакцинация) и более 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.

За 6 месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 198 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей до 14 лет.

Справочно:

— Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies), гидрофобия) — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели;

— Бешенство не имеет сезонности;

— В случае укуса, оцарапывания животным незамедлительно обращаться в медицинские организации! Антирабическое лечение единственный способ предупредить бешенство.

В целях профилактики бешенства необходимо провести антирабическое лечение, которое включает в себя местную обработку раны, проводимую как можно раньше после укуса или повреждения, и введение антирабической вакцины. При наличии показаний проводится комбинированный курс лечения: антирабический иммуноглобулин (АИГ) и антирабическая вакцина в соответствии с инструкциями по применению антирабических препаратов.

При получении повреждений от животных необходимо провести местную обработку ран (укусов, царапин, ссадин) и мест ослюнений. Обработка заключается в обильном промывании в течение нескольких минут раневой поверхности водой с мылом или другим моющим средством или, в случае отсутствия мыла, место повреждения промывается струей воды. После этого края раны следует обработать 70 % этиловым спиртом или 5 % спиртовым раствором йода.

Источник: Роспотребнадзор