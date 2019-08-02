Рыбаку на заметку: Весь язь и частично лещ в Оби заражены описторхозом

В пресс-службе Томского государственного университета сообщили, что также частично зараженным оказался елец и лещ, живущий в Обь-Иртышском бассейне

Сотрудники биологического института Томского государственного университета (БИ ТГУ) выяснили, что 100% рыбы такого промыслового вида как язь в Томской области заражены описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

«Сотрудники кафедр зоологии беспозвоночных и ихтиологии и гидробиологии БИ ТГУ изучают очаг описторхоза, расположенный в бассейне Средней Оби. В рамках проекта, финансируемого фондом им. Менделеева, биологи обследовали пять промысловых видов рыбы — леща, язя, плотву, ельца и карася. Исследовано 1300 особей, выловленных в Томи, Чулыме, Басандайке и Оби. Анализ на наличие метацеркарий — возбудителей паразитарного заболевания, показал, что язь, обитающий в реках Томской области, заражен описторхозом на 100%, елец — на 80-90% «, — сообщили в пресс-службе.

По данным ученых, также был заражен лещ, живущий в Обь-Иртышском бассейне. До недавнего времени считалось, что этот вид рыбы не подвержен заболеванию. «В советские годы он был целенаправленно переселен в Новосибирское водохранилище. Лещ прекрасно адаптировался в наших реках, он оказался еще более живучим, чем карась, и уже начал выдавливать аборигенные виды. Не так давно мы впервые обнаружили в мышцах леща метацеркарий, это означает, что и рыбы — вселенцы постепенно заражаются описторхозом, что еще больше повышает риск заражения местных жителей», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заведующей кафедрой зоологии беспозвоночных животных БИ ТГУ Анастасии Симаковой.

Как отмечают ученые, сибиряки зачастую недооценивают опасность описторхоза и не всегда считают нужным его лечить. Вместе с тем доказано, что продукты деятельности паразитов являются высокотоксичными, а международным агентством по исследованию рака данный фактор отнесен к канцерогенам первой группы — особо опасным.

Томская область исторически является одним из главных очагов описторхоза в Евразии, а заболеваемость в регионе — выше, чем по все России, в 10 раз. Во многом такое незавидное лидерство обусловлено высокой зараженностью рыбы в реках Обь-Иртышского бассейна. Рыба традиционно входит в рацион питания сибиряков, отсюда стабильно высокая зараженность населения. Согласно данным статистики, ежегодно в регионе регистрируется свыше тысячи новых случаев заболевания, из них более четверти — у детей.

Описторхоз — паразитарное заболевание, передающееся человеку через рыбу, которая прошла недостаточную термическую обработку. От него страдают сотни тысяч человек в Сибири. Кроме того, проблема особо остро стоит в Таиланде, Лаосе и других юго-восточных странах мира — там число заболевших исчисляется миллионами.

О добыче язя в Томской области

Как сообщили ТАСС в департаменте рыбного хозяйства Томской области, за 2018 год было добыто 563,5 тонны язя — 17% от общего числа промысловой рыбы. «В основном добываются щука, лещ, плотва, но и это (язь) один из основных добываемых по области видов, входит в пять самых популярных промысловых пород… Предприятия в соседних регионах тоже скупают. В Новосибирскую, в Кемеровскую область, в Тюменскую область, в Нижневартовск (экспортируется)», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что крупные промысловые хозяйства Томской области знают о проблеме с описторхозом. Для обеззараживания рыбы у них установлены камеры мгновенной шоковой заморозки. Обработку проходит вся речная рыба, после она дополнительно перерабатывается, однако неизвестно, насколько хорошо обеззараживают рыбу небольшие предприятия, частные рыболовы и малые компании-экспортеры.

Источник: ТАСС