Почти 625 тыс. новых случаев онкозаболеваний было выявлено у россиян в 2018 году, более половины заболеваний обнаружили у женщин. При этом в ряде регионов заболевания чаще выявляют уже на поздних стадиях. Об этом говорится в Статистическом сборнике Минздрава России.
По данным ведомства, 624 709 новых случаев онкозаболеваний было впервые РФ за за 2018 год. За аналогичный период предыдущего года первичная заболеваемость составила 617 177 случаев. в 2018 году из всех больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями 338 760 случаев онкозаболеваний выявили у женщин. Первичная заболеваемость у женщин в 2018 году была самой высокой по раку молочной железы — составила 89,7 на 100 тыс., другим новообразованиям кожи — 62,9, раку ободочной кишки — 31,1. У мужчин самая высокая первичная заболеваемость была зафиксирована по раку трахеи, бронха, легкого (70,9 на 100 тыс. человек), предстательной железы (62,4), другим новообразованиям кожи (42,8).
Среди всех регионов РФ в некоторых злокачественные опухолевые заболевания в значительной доле случаев выявляли уже на четвертой стадии. В Чукотском автономном округе этот показатель составил 32,2% от числа выявленных случаев, в Ненецком автономном округе — 29,2, в Тульской области — 29,1%, в Брянской области — 28,7%, в Магаданской области — 28,5%. Высокие показатели поздней выявляемости онкозаболеваний зафиксированы также в Еврейской автономной области (28,4%), Костромской (27,3%), Сахалинской (26,8%), Иркутской (26,8%) и Кировской (26,6%) областях.
По Москве доля случаев онкозаболеваний, выявленных на четвертой стадии, составляет 17,6%, по Санкт-Петербургу — 16,2%.
Самая низкая одногодичная летальность среди взятых на диспансерный учет пациентов с впервые установленным диагнозом в 2018 году была зафиксирована при раке молочной железы. Этот показатель составил 5,8% от числа женщин, взятых на диспансерый учет. Одногодичная летальность при раке шейки матки составила 13,8%. Самые высокие показатели смертности в течение года среди пациентов на диспансерном наблюдении были зафиксированы при раке пищевода (59%). Также 49% пациентов с раком легкого, 47,4% с раком желудка, 22,3% с онкогематологическими заболеваниями и 21,6% с раком прямой кишки — умерли в течение года с момента постановки диагноза. Показатель одногодичной летальности в частности отражает данные о запущенности впервые выявленных онкозаболеваний.