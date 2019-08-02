Самые высокие показатели смертности в течение года среди пациентов на диспансерном наблюдении были зафиксированы при раке пищевода (59%).

У мужчин самая высокая первичная заболеваемость была зафиксирована по раку трахеи, бронха, легкого (70,9 на 100 тыс. человек), предстательной железы (62,4), другим новообразованиям кожи (42,8)

Почти 625 тыс. новых случаев онкозаболеваний было выявлено у россиян в 2018 году, более половины заболеваний обнаружили у женщин. При этом в ряде регионов заболевания чаще выявляют уже на поздних стадиях. Об этом говорится в Статистическом сборнике Минздрава России.

По данным ведомства, 624 709 новых случаев онкозаболеваний было впервые РФ за за 2018 год. За аналогичный период предыдущего года первичная заболеваемость составила 617 177 случаев. в 2018 году из всех больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями 338 760 случаев онкозаболеваний выявили у женщин. Первичная заболеваемость у женщин в 2018 году была самой высокой по раку молочной железы — составила 89,7 на 100 тыс., другим новообразованиям кожи — 62,9, раку ободочной кишки — 31,1. У мужчин самая высокая первичная заболеваемость была зафиксирована по раку трахеи, бронха, легкого (70,9 на 100 тыс. человек), предстательной железы (62,4), другим новообразованиям кожи (42,8).

Среди всех регионов РФ в некоторых злокачественные опухолевые заболевания в значительной доле случаев выявляли уже на четвертой стадии. В Чукотском автономном округе этот показатель составил 32,2% от числа выявленных случаев, в Ненецком автономном округе — 29,2, в Тульской области — 29,1%, в Брянской области — 28,7%, в Магаданской области — 28,5%. Высокие показатели поздней выявляемости онкозаболеваний зафиксированы также в Еврейской автономной области (28,4%), Костромской (27,3%), Сахалинской (26,8%), Иркутской (26,8%) и Кировской (26,6%) областях.

По Москве доля случаев онкозаболеваний, выявленных на четвертой стадии, составляет 17,6%, по Санкт-Петербургу — 16,2%.

Самая низкая одногодичная летальность среди взятых на диспансерный учет пациентов с впервые установленным диагнозом в 2018 году была зафиксирована при раке молочной железы. Этот показатель составил 5,8% от числа женщин, взятых на диспансерый учет. Одногодичная летальность при раке шейки матки составила 13,8%. Самые высокие показатели смертности в течение года среди пациентов на диспансерном наблюдении были зафиксированы при раке пищевода (59%). Также 49% пациентов с раком легкого, 47,4% с раком желудка, 22,3% с онкогематологическими заболеваниями и 21,6% с раком прямой кишки — умерли в течение года с момента постановки диагноза. Показатель одногодичной летальности в частности отражает данные о запущенности впервые выявленных онкозаболеваний.