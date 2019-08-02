Если вас душит смог от горящей Сибири.... Рекомендации от Минздрава

Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной тканью и периодически ее менять; при усилении запаха дыма рекомендуется надевать увлажненные защитные маски.

Купите маску, леса еще горят

При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными пожарами в целях предупреждения отравления людей продуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний, предупреждения острых приступов болезни следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ.

Рекомендации Минздрава:

1) избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром (в это время суток уровень смога максимальный);

2) как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток;

3) если выйти все же придется, то людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства;

4) по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха;

5) занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной тканью и периодически ее менять; при усилении запаха дыма рекомендуется надевать увлажненные защитные маски (особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, аллергическими заболеваниями);

6) проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

7) ограничить физическую нагрузку, в т.ч. сократить трудовой день для работающих со значительной физической нагрузкой;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

9) максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

10) увеличить потребление жидкости до 2–3 литров в день для взрослых;

11) для возмещения потери солей и микроэлементов пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли, а газированные напитки следует исключить;

12) употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам;

13) при выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.

14) несколько раз в день принимать душ;

15) промывать нос и горло;

16) лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется:

– измерять артериальное давление не менее 2 раз в день,

– при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу,

– иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом;

17) в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу;

18) при наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.

Кто находится в группе риска.

Наиболее чувствительны к загрязнению воздуха продуктами горения следующие группы населения:

– дети до года (вследствие недостаточного развития компенсаторно-приспособительных механизмов),

– люди старшего возраста (вследствие снижения эффективности компенсаторно-приспособительных механизмов),

– лица с болезнями органов дыхания,

–лица с болезнями системы кровообращения (прежде всего с артериальной гипертензией).