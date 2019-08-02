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Здоровье / Общество

Если вас душит смог от горящей Сибири…. Рекомендации от Минздрава

17:19 02.08.2019 Фото: pixabay.com
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Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной тканью и периодически ее менять; при усилении запаха дыма рекомендуется надевать увлажненные защитные маски.

Если вас душит смог от горящей Сибири.... Рекомендации от Минздрава
Купите маску, леса еще горят

При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными пожарами в целях предупреждения отравления людей продуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний, предупреждения острых приступов болезни следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ.

Рекомендации Минздрава:

1) избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром (в это время суток уровень смога максимальный);

2) как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток;

3) если выйти все же придется, то людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства;

4) по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха;

5) занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т.д.) увлажненной тканью и периодически ее менять; при усилении запаха дыма рекомендуется надевать увлажненные защитные маски (особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, аллергическими заболеваниями);

6) проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

7) ограничить физическую нагрузку, в т.ч. сократить трудовой день для работающих со значительной физической нагрузкой;

Если вас душит смог от горящей Сибири.... Рекомендации от Минздрава детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

9) максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

10) увеличить потребление жидкости до 2–3 литров в день для взрослых;
11) для возмещения потери солей и микроэлементов пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли, а газированные напитки следует исключить;

12) употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам;

13) при выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.
14) несколько раз в день принимать душ;

15) промывать нос и горло;

16) лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется:
– измерять артериальное давление не менее 2 раз в день,
– при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу,
– иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом;

17) в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу;

18) при наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.

Кто находится в группе риска.

Наиболее чувствительны к загрязнению воздуха продуктами горения следующие группы населения:
– дети до года (вследствие недостаточного развития компенсаторно-приспособительных механизмов),
– люди старшего возраста (вследствие снижения эффективности компенсаторно-приспособительных механизмов),
– лица с болезнями органов дыхания,
–лица с болезнями системы кровообращения (прежде всего с артериальной гипертензией).

 

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